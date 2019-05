Skuespillerparret Blake Lively og Ryan Reynolds overraskede de fleste, da de torsdag aften dukkede op på den røde løber til en filmpremiere i New York.

For Livelys tætsiddende gule kjole med høj slids afslørede ikke blot den 31-årige skuespillerindes smukke former:

Gossip Girl-skuespillerindens mave havde nemlig også et omfang, så man skulle være blind for ikke at kunne konkludere, at hun er gravid igen.

Det bliver Lively og Reynolds tredje barn.

Den amerikanske skuespiller Blake Lively venter sit tredje barn. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Den amerikanske skuespiller Blake Lively venter sit tredje barn. Foto: ANGELA WEISS

Parret havde valgt premieren på Ryans nye film 'Pokémon Detective Pikachu' til at breake den store nyhed.

42-årige Ryan Reynolds er blandt andet kendt fra filmen 'Deadpool' og har tidligere dannet par med både sangerinden Alanis Morissette og skuespillerinden Scarlett Johansson.

Siden 2012 har han været gift med Blake Lively, og de to har børnene James og Ines sammen.

Trods et liv i spotlightet er parret rimelig private omkring deres familieliv.

Parret har dog flere gange talt om det at være kendt skuespiller og samtidig forældre.

I 2016 sagde Blake Lively til magasinet Marie Claire UK.

»Min mand og jeg jeg har valgt en profession, og en bivirkning er, at ens privatliv er offentligt. Vores barn har ikke mulighed for at vægle, om hun ønsker, at hendes privatliv skal være offentligt eller ej. For at give hende så meget normalitet som muligt, så ønsker vi, at hun skal have en barndom, som vi selv havde.«

Ægteparret ønskede ikke at afsløre, hvornår Blake Lively har termin.