Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fans undrede sig og undrede sig, da popmusikeren Christopher begyndte at vise sit fuldskæg frem ved koncerter og på sociale medier.

Forklaringen kom endelig, da den 30-årige musiker var til Smukfest i starten af august.

Mens publikum hujede over, at Danmarks popprins var på scenen, afslørede Christopher, at der var tale om et skæg til en film.

»I har måske undret jer over, at jeg ligner en hulemand,« indledte han et overraskende indlag, som endte ud i en vaskeægte filmoptagelse.

Christopher kunne nemlig afsløre, at han for øjeblikket var ved at indspille en film, hvor han for første gang har fået hovedrollen.

Men nu er det altså slut med skægget – og måske også filmoptagelserne.

Det viser popstjernen frem på sin Instagram-profil.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Christopher (@christophermusiccom)

»Jeg er tilbage, baby. Ses snart i Korea,« skriver han til opslaget, der på en time har fået over 11.000 reaktioner.

Filmen er ikke Christophers første.

Tidligere på året fik han sin debut i filmen 'Toscana', der havde Anders Matthesen i hovedrollen.

Nu er det så popstjernens egen tur til at være hovedrollen.

I den kommende film spiller han en popstjerne ved navn Elliot.

Christopher med band på årets Smukfest. Foto: Helle Arensbak Vis mere Christopher med band på årets Smukfest. Foto: Helle Arensbak

Det afslørende han på Smukfest.

»Jeg har brug for, at når der kommer et kamera på jer, så synger I allesammen: 'Elliot, Elliot, Elliot'. Er I klar på at hjælpe mig med det, Skanderborg?« spurgte han fra scenen.

Publikum var med på legen, og nu er det altså bare at vente på, hvad filmen ellers kommer til at indeholde.