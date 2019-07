Skuespillerinde Connie Nielsen er ramt af lungebetændelse i en så slem grad, at hun er blevet indlagt på hospitalet, skriver stjernen på Instagram.

Nielsen, som er på besøg i Danmark, er desværre ikke den eneste, som bliver af sygdommen - også selvom det er varmt udenfor. Det forklarer overlæge fra Odense Universitets Hospital Ingrid Titlestad.

Hun forklarer, at man oplever en stigning i lungebetændelser om vinteren, men man kan også sagtens blive ramt om sommeren.

»Vi ser tit, at lungebetændelse er mere alvorligt om sommeren,« siger hun.

Og det er heller ikke uset, at man ser en ung person som Connie Nielsen blive ramt. Ingrid Titlestad forklarer nærmere om yngre mennesker, der får lungebestændelse.

»Unge og ellers raske patienter, som får lungebetændelse, er ofte ramt af mere aggressive bakterier, modsat patienter, som er mere svækkede og har nedsat immunforsvar eller kronisk lungesygdom,« sigerIngrid Titlestad.

»Lungebetændelse er hyppigt forekommende, og det er en hyppig årsag til død på hospitalet.«

Hvis man indlægger en person, så er det fordi, at tabletbehandlingen ikke har været tilstrækkelig, eller personen er så påvirket, at der er behov for observation af vejrtrækningen, kredsløb og bevidsthedsniveau og give støttende behandling, siger hun.

Derfor bliver patienten indlagt på hospitalet, hvor man for eksempel kan behandle med antibiotika givet direkte i blodårene, man kan give patienten ilt hvis nødvendigt og man kan holde styr på, at deres blodtryk ikke bliver for lavt, da det kan medføre alvorlige situationer.

Én ting, som mange forbinder med sommer, og som kan være årsag i en lungebetændelse, er aircontioning.

»En bakterie, som ses i forbindelse med anvendelse af aircondition, er legionellabakterien, som lever i vandreservoir, og som kan gøre personer meget syge med lungebetændelse ved indånding af vanddråber,« siger Titlestad.

Stjernen Connie Nielsen har de seneste uger været på ferie i Grækenland med sin søn, inden hun skulle besøge Danmark, hvor hun nu er blevet indlagt.