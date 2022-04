Cuba Gooding Jr. har erklæret sig skyldig i tre sager om seksuelle krænkelser.

Den Oscar-vindende skuespiller nægter dog fortsat, at han skulle have voldtaget en fjerde kvinde to gange.

Det skriver blandt andre CNN og Variety.

Cuba Gooding Jr. blev i juni 2019 anholdt, efter at en 29-årig kvinde havde anklaget ham for at have befamlet hendes bryster på en natklub i New York.

Siden stod to yderligere kvinder frem med lignende anklager om, at den 54-årige skuespiller skulle have rørt dem på en upassende måde.

En af dem, en servitrice på natklubben, beskyldte desuden Cuba Gooding Jr. for at have kysset hende på læberne mod hendes vilje.

Skuespilleren nægtede sig skyldig i anklagerne, da retssagen begyndte tilbage i 2019. Men efter at sagen blev sat på pause grundet coronasituationen, har Cuba Gooding Jr. nu valgt at erkende de seksuelle krænkelser.

Siden retssagens begyndelse er yderligere 30 kvinder desuden stået frem med anklager om uønskede seksuelle tilnærmelser.

En af disse fortæller desuden, at Cuba Gooding Jr. skulle have voldtaget hende to gange på et hotelværelse i New York 2013.

Dette nægter han sig dog fortsat skyldig i at have gjort.

Cuba Gooding Jr. er i øjeblikket i behandling for alkoholmisbrug og modtager desuden hjælp til en adfærdsændring. I retten blev det besluttet, at han undgår fængsel, men skal fortsætte behandlingen i yderligere seks måneder. Overholder han dette, slipper han for at ruske tremmer.

Cuba Gooding Jr. vandt i 1997 en Oscar for bedste birolle, da han spillede overfor Tom Cruise i 'Jerry Maguire'. Han har desuden medvirket i blandt andet 'Boyz n the Hood', 'Men of Honor' og 'Pearl Harbor'.

Senest har han spillet O.J. Simpson i 'The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story' fra 2016, hvilket gav ham en Emmy-nominering.