Emma Stone var begejstret for at have lesbiske sexscener med skuespillerkollegaen Olivia Colman i den absurde romantiske komedie The Favourite, og den 30-årige Oscarvinder fra La La Land ønskede også at være nøgen.

»De var ret nemme at lave, for jeg var sammen med Olivia,« siger Emma Stone om at have sexscener med den 14 år ældre Olivia Colman.

»Hun er en meget kær ven og meget morsom, og hun gør det hele meget bekvemt.«

Emma Stone spiller Abigail Masham, der ankommer til dronning Anne af Storbritanniens slot og forsøger at vippe hendes kusine Sarah Jennings Churchill af pinden som dronningens elskerinde.

»Det kan godt være, at det er nemmere,« siger Emma Stone om at have sexscener med en skuespiller af samme køn.

Hun havde desuden sexscener med Andrea Riseborough i filmen The Battle of the Sexes, hvor hun spiller tennisspilleren Billie Jean King, og det var også en god oplevelse.

»Men det afhænger af ens medspiller – mand eller kvinde – om de kan få en til at føle sig godt tilpas med situationen eller ej. Hvis man er venner, så går det som regel okay.«

Emma Stone er i det hele taget seksuelt aktiv i filmen. Hun har også sexscener med Joe Alwyn, der privat danner par med sangerinden Taylor Swift.

Emma Stone modtog i 2017 en Oscar for sin rolle i La La Land. Foto: AARON POOLE / AMPAS Vis mere Emma Stone modtog i 2017 en Oscar for sin rolle i La La Land. Foto: AARON POOLE / AMPAS

»Vi grinede også bare af alt det, jeg skulle gøre,« siger Emma Stone, der giver hans karakter et 'handjob' og ruller rundt med ham i voldsomme sexscener i skoven.

»Det var faktisk smertefuldt, for vi kæmpede rigtigt og bed hinanden. Det var skægt og improviseret.«

Kvinder klovner



Emma Stone er nøgen for første gang i The Favourite. Det var hendes egen idé, og hun måtte overbevise den græske instruktør Yorgos Lanthimos om, at hun følte sig godt tilpas med det.

»Det var vigtigt for karakteren, så det gjorde det okay,« siger Emma Stone, der ellers er kendt for at være lidt genert og lide af angstanfald.

The Favourite er en absurd romantisk komedie, hvor Olivia Colman spiller en magtfuld dronning, der dog bliver manipuleret af sin elskerinde, Sarah Jennings Churchill, der spilles af Rachel Weisz.

»Sarah er klar over, at England vil gå i spåner, hvis Abigail overtager hendes rolle,« forklarer Emma Stone om trekantsdramaet, der er baseret på virkelige hændelser i det britiske kongehus i det 17. århundrede.

The Favourite er ikke et historisk drama, men en absurd komedie, der ofte kan beskrives som direkte afsindig. Det var da heller ikke helt almindelige arbejdsforhold, de tre skuespillere blev udsat for.

Rachel Weisz, Olivia Colman og Emma Stone til premiere på The Favourite i London i oktober. Foto: ANDY RAIN Vis mere Rachel Weisz, Olivia Colman og Emma Stone til premiere på The Favourite i London i oktober. Foto: ANDY RAIN

»Vi forberedte os ved at lege med hinanden og klovne,« forklarer Emma Stone.

»Det var som at lave klovneøvelser på en dramaskole, og det handlede om at fjolle rundt og få hinanden til at grine.«

Det var Olivia Colman, der har overtaget rollen fra Claire Foy som dronning Elizabeth II i TV-serien The Crown, der sørgede for, at de tre kvinder kom godt ud af det privat også.

»Hun er den, der fungerer som isbryder, og hun tillader ikke, at der er kulde mellem folk, så hun inviterede alle hjem til middag og karaoke.«

Emma Stone til premieren på The Favourite i London. Foto: ANDY RAIN Vis mere Emma Stone til premieren på The Favourite i London. Foto: ANDY RAIN

Godt at være 30



Emma Stone fyldte 30 i 2018 – året efter hun vandt en Oscar for sin rolle i musicalen La La Land.

»Jeg er virkelig glad for at bevæge mig ind i et nyt årti, selv om jeg blev en smule trist, ugen inden jeg fyldte 30, fordi jeg tænkte på alle minderne fra de sidste 10 år,« siger Emma Stone.

Selv om der er mange gode minder – som at vinde en Oscar – havde hun det ikke så godt i tyverne, som hun kunne have ønsket sig. Hun gik blandt andet i terapi for at nå til et sted, hvor hun følte, at hun var i balance med sig selv.

»Jeg havde et øjeblik, hvor jeg ikke var sikker på, hvem jeg var, og sådan har jeg det ikke længere, hvilket jeg er meget taknemmelig for,« siger hun.

»Der er sider af én selv, der bare forsvinder – ligesom når man bliver forælder – det gamle jeg er der stadig, men det er også væk. Man genopdager nye sider af sig selv, og jeg føler, at det for alvor skete i midten af tyverne.«

Emma Stone påpeger, at ydre ting ikke gør en forskel. Man bliver ikke pludselig sikker på, at man er en dygtig skuespiller, fordi man vinder en Golden Globe og en Oscar.

»Det er utroligt vidunderligt, mens det foregår, men indeni har man stadig den samme usikkerhed, som man skal kæmpe med – og man skal stadig vokse som menneske.«

Emma Stone foran filmplakaten til The Favourite. Foto: Peter Nicholls Vis mere Emma Stone foran filmplakaten til The Favourite. Foto: Peter Nicholls

Filmen The Favourite har dansk premiere 24. januar.