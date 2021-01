Der begynder så småt at tikke flere og flere kendte ind, som har modtaget deres første stik af coronavaccine.

Først kunne 'Ringenes Herre' legenden Ian McKellen prale af, at han fik den. Senere har blandt andet Terminators Arnold Schwarzenegger modtaget vaccinen, og nu har skuespillerlegenden Anthony Hopkins også modtaget sit første stik.

Det har Oscar-vinderen offentliggjort på sin private Twitterprofil.

Den 83-årige britiske skuespiller, der oftest forbindes med filmen 'Ondskabens Øjne',er mildest talt begejstret for sin seneste tur til lægen.

THANK YOUhttps://t.co/vG01tB4X5K

CHA Hollywood Presbyterian Medical Center, and my dear friend,

Dr. Maria Teresa Ochoa.

Light at the end of the tunnel (after one year of self imposed quarantine). pic.twitter.com/g5OmWw7V4L — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) January 28, 2021

»Der er lys for enden af tunnelen (efter et år med selvvalgt karantæne),« skriver han i sit opslag.

Skuespilleren, som i 1991 modtog en Oscar for bedste mandlige hovedrolle for sin præstation som Hannibal Lecter i filmen 'Ondskabens øjne', fik det første stik i Hollywood i Los Angeles.

Derfor takker han også CHA Hollywood Presbyterian Medical Center og hans nære ven Dr. Maria Teresa Ochoa i forbindelse med vaccinationen.

Du kan se videoen, hvor Anthony Hopkins får sin coronavaccine i det tweet, der ligger længere oppe i artiklen.