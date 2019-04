Skuespiller Robert De Niro og præsident Donald Trump har tilsyneladende et forholdsvist anstrengt forhold til hinanden.

De to har tidligere sendt grimme gloser efter hinanden, og nu er Robert De Niro nok engang kommet med et udfald mod præsidenten.

Den dobbelte Oscar-vinder besøgte for nylig talkshowet 'The Late Show with Stephen Colbert' for at tale om sin kommende film, gangsterdramaet The Irishman, der er instrueret af Martin Scorsese.

Ifølge The Independent gjorde Robert De Niro det hurtigt klart, at han synes, at selv virkelighedens gangstere er mere værd end den siddende amerikanske præsident.

»Selv gangstere har moral og etik. De har en kode, og du ved, at når du giver nogen dit ord, så er det dit ord, for det er alt, du har. Ham her ved ikke engang, hvad det betyder,« siger De Niro.

Han kalder samtidig Trump en »wannabe gangster.«

Det er langtfra første gang, at skuespilleren går til angreb på Donald Trump.

Sidste år sagde var han meget direkte, da han under awardshowet Tony Awards sagde ordene:

»Fuck Trump,« og modtog et massivt bifald fra salen fyldt med skuespillere.

Dengang kvitterede præsidenten ved at tage sin foretrukne kommunikationsplatform, Twitter, i brug. Her skrev han, at De Niro var 'et menneske med en meget lav IQ.'

Under The Late Show spørger Stephen Colbert da også Robert de Niro, hvorfor han ikke kan give Donald Trump en chance, men det mener skuespilleren bestemt, han allerede har gjort.

»Han har bevist, at han er en total taber,« lyder det fra Oscar-vinderen.