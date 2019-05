Geoffrey Rush har haft et tumultarisk halvandet år, efter han blev beskyldt for at have begået overgreb mod en kollega. Men beskyldningerne holdt ikke stik, og avisen skulle aldrig have bragt dem.

Det mener den føderale ret i Sydney, Australien, som nu har besluttet, at avisen Daily Telegraph skal af med rekord stor sum penge.

Rettens kendelse lyder, at avisen skal betale skuespilleren et beløb, der svarer til 19,5 millioner kroner i erstatning.

Det er det største erstatningsbeløb, der er tildelt en enkeltperson i en australsk injuriesag. Det skriver britiske the Guardian.

I april blev Geoffrey Rush tildelt omkring fire millioner kroner af retten i erstatning. Torsdag blev det resterende beløb, som Daily Telegraph skal betale, besluttet. Der er tale om tabt arbejdsfortjeneste.

Den australske stjerneskuespillers advokat, Sue Chrysanthou, fortalte torsdag i retten, at man i starten af 2018 forsøgte at indgå i en dialog med avisen.

Her krævede man et beløb svarende til 230.000 danske kroner og en undskyldning. Men de hørte aldrig fra bladudgiveren, News Corp, der ejer Daily Telegraph.

Den 67-årige skuespiller har under hele forløbet, der startede i slut november 2017, sagt at han var uskyldig i de grove anklager.

Hensynsløs, uansvarlig og sensationspræget journalistik Dommer Michael Wigney

Ikke desto mindre følte han sig nødsaget til blandt andet at trække sig som formand for det australske filmakademi.

Avisen Daily Telegraph bragte forsidehistorien om, at han havde opført sig upassende overfor en af sine kvindelige kolleger under opførelsen af teaterstykket King Lear.

I artiklerne blev Geoffrey Rush' påståede offer holdt anonym, men da han så sagsøgte avisen for bagvaskelse, stod skuespillerinden – Eryn Jean Norvill - frem og bidrog til bevisførelsen under retssagen.

Hun påstod blandt andet, at Geoffrey Rush havde strøget hende op ad siden, og han havde raget hende på brysterne, ligesom han skulle have aet hende nede på lænden under hendes tøj.

Eryn-Jean Norvillhar beskyldt Geoffrey Rush for upassende opførsel af seksuel karakter. Den oscar-belønnede skuespiller har netop fået tilkendt erstatning i sagen. Foto: PETER RAE Vis mere Eryn-Jean Norvillhar beskyldt Geoffrey Rush for upassende opførsel af seksuel karakter. Den oscar-belønnede skuespiller har netop fået tilkendt erstatning i sagen. Foto: PETER RAE

Men dommeren i sagen fandt hverken Eryn Jean Norvills forklaringer voldsomt overbevisende, ligesom han ikke var imponeret over The Telegraphs journalistiske behandling af sagen.

Om avisen sagde dommer Michael Wigney:

»Det her var, under alle omstændigheder, hensynsløs, uansvarlig og sensationspræget journalistik af værste skuffe. Den allerværste skuffe.«

Eryn Jean Norvill fik heller ikke blide ord med på vejen. Dommeren beskrev hende som en person, som er tilbøjelig til at overdrive.

Daily Telegraphs ejer News Corp har valgt at appellere dommen. Kort sagt mener virksomheden, at han har virket forudindtaget under forløbet.

Geoffrey Rush er en af de bedst kendte australske skuespillere i verden.

Foruden sin rolle som kaptajn Barbossa i Pirates of the Caribbean har han også haft store roller i film som 'The King's Speech' og 'Shakespeare in Love'.

Han vandt en Oscar for bedste mandlige hovedrolle i filmen 'Shine' fra 1996.