Den verdenskendte skuespiller og Oscar-vinder Geoffrey Rush får nu oprejsning, efter han i forbindelse med #metoo-bølgen blev indhyllet i en skandale, hvor han blandt andet skulle have raget en skuespillerinde på brysterne.

De beskyldninger blev han så rasende over, at han sagsøgte den avis, der skrev artiklerne. En sag, han netop har vundet.

Det skriver The Sydney Morning Herald.

Det er den australske avis Telegraph, som er blevet dømt til at betale godt fire millioner kroner i erstatning til Geoffrey Rush, ligesom han kan se frem til yderligere erstatning for de økonomiske tab, han er blevet påført som følge af sagen.

Geoffrey Rush ankommer til højesteret i Sydney, Australien, den 11. april 2019. Kort efter blev han tilkendt erstatning for bagvaskelse. Foto: STRINGER

Forud er gået halvandet år, hvor Geoffrey Rush hårdnakket har benægtet alle beskyldninger om upassende opførsel.

Beskyldninger, som i første omgang blev fremsat den 30. november 2017 på forsiden af avisen The Telegraph. Kort efter fulgte endnu en artikel med samme fokus.

I artiklerne beskrev avisen i detaljer, hvordan den nu 67-årige Geoffrey Rush under opførelsen af teaterstykket 'King Lear', der kørte mellem 2015 og 2016, skulle have opført sig ekstremt grænseoverskridende over for en af sine kvindelige kollegaer.

I artiklerne blev Geoffrey Rush' påståede offer holdt anonym, men da han så sagsøgte avisen for bagvaskelse, stod skuespillerinden – Eryn Jean Norvill - frem og bidrog til bevisførelsen under retssagen.

Eryn-Jean Norvillhar beskyldt Geoffrey Rush for upassende opførsel af seksuel karakter. Den oscar-belønnede skuespiller har netop fået tilkendt erstatning i sagen. Foto: PETER RAE

Hun påstod blandt andet, at Geoffrey Rush havde strøget hende op ad siden, og han havde raget hende på brysterne, ligesom han skulle have aet hende nede på lænden under hendes tøj.

Men dommeren i sagen fandt hverken Eryn Jean Norvills forklaringer voldsomt overbevisende, ligesom han ikke var imponeret over The Telegraphs journalistiske behandling af sagen.

Om avisen sagde dommer Michael Wigney:

»Det her var, under alle omstændigheder, hensynsløs, uansvarlig og sensationspræget journalistik af værste skuffe. Den allerværste skuffe.«

Eryn Jean Norvill fik heller ikke blide ord med på vejen.

Dommeren beskrev hende som en person, som er tilbøjelig til at overdrive.

Geoffrey Rush, der flere gange under sagen har udtryk sin sorg over at blive fremstillet som 'pervers', har ikke reageret på afgørelsen endnu.

Ud over de fire millioner kroner, han har fået tilkendt i erstatning, skriver flere medier torsdag morgen, at han står til at få 'mange flere millioner' i erstatning på grund af tabt arbejdsfortjeneste.