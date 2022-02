Den Oscar-nominerede skuespiller Sally Kellerman, der især er kendt fra filmen 'M*A*S*H', er død.

Sally Kellerman led af demens og sov torsdag morgen ind på sit plejehjem i Woodland Hills, fortæller hendes søn, Jack Krane til The Hollywood Reporter.

Hun blev 84.

Sally Kellerman er især kendt fra rollen som Margaret 'Hot Lips' Houlihan i 70erhittet 'M*A*S*H', for hvilken hun blev nomineret til en Oscar for bedste birolle.

Herudover har hun medvirket i 'Med næsen i bøgerne', 'Prêt-à-Porter' og tv-serierne 'Star Trek' og 'Bonanza'.

I 2015 blev hun nomineret til en Daytime Emmy for sin rolle i sæbeoperaen 'The Young and the Restless'.

Sally Kellerman var i to år i et turbulent ægteskab med instruktøren Rick Edelstein, men blev i 1980 gift med den afdøde producer Jonathan D. Krane.

De adopterede tvillingerne Hannah, som døde i 2016, og Jack.