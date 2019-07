Efter tre års dating er skuespillerne Joaquin Phoenix og Rooney Mara nu klar til at binde knude på forholdet og blive gift.

Parrets mødtes første gang, da de spillede over for hinanden i filmen ‘Her’ tilbage i 2013, og tre år efter mødtes de igen under indspilningerne til filmen ‘Mary Magdalene’, hvor de begyndte at date.

Det skriver Us Weekly, som også kan fortælle, at rygterne om forlovelsen startede sidste måned, da 34-årige Rooney Mara blev set med en stor diamantring.

Phoenix og Rooney Mara havde deres rød løber-debut, hvor de var sammen, til Cannes Film Festival i 2017.

Rooney Mara. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Rooney Mara. Foto: ANGELA WEISS

44-årige Phoenix bekræftede senere, at de var flyttet sammen og boede i Hollywood Hills.

En kilde fortalte mediet, at parret ikke var så meget for at gå ud, men helst bare ville være alene sammen derhjemme.

Begge skuespillere har travlt med hver deres film-projekter.

Rooney Mara, der nok er bedst kendt for sin rolle som Lisbeth Salander i den amerikanske udgave af ‘Mænd Der Hader Kvinder’, er i gang med filmen ‘A House in the Sky’.

Joaquin Phoenix og Rooney Mara attend til Cannes Film Festival in Cannes, 2017. Foto: Alberto PIZZOLI Vis mere Joaquin Phoenix og Rooney Mara attend til Cannes Film Festival in Cannes, 2017. Foto: Alberto PIZZOLI

Joaquin Phoenix er i fuld gang med indspilningerne til filmen ‘Far Bright Sky’, som bliver instrueret af Casey Affleck, som han har arbejdet sammen med før.

Han skal desuden snart igang med filmen ‘The Joker’, hvor han spiller Arthur Fleck, som kommer til oktober i de amerikanske biografer.

Phoenix er kendt for flere store roller, men især fra rollen som Johnny Cash i biogarafi-filmen ‘Walk the Line’, som han fik en Oscar-nominering for.

Hvor brylluppet skal stå, har parret endnu ikke afsløret.