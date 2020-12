»Det har været fint. Jeg sidder her og har det godt lige nu. Jeg er i hvert fald kommet igennem det.«

Sådan siger model og tidligere 'Vild med dans'-deltager Oscar Bjerrehuus i talkshowet 'Kaffe og kage, frem og tilbage' med tv-vært Thomas Bense.

'Det', som Oscar Bjerrehuus er kommet igennem, er opvæksten. At leve i en familie bestående af kendte mennesker. Og at have Oliver Bjerrehuus som far.

»Det har selvfølgelig været vildt, men du kan ikke rigtig gøre andet end bare at være afklaret med det. Det er sådan, vores familie er. Det må man bare tage til sig og gøre til en god ting.«

I programmet fortæller Oscar Bjerrehuus, at hans far ofte er pinlig, når de er ude i offentligheden. Han kan finde på at overfalde ham og bryde med ham foran fotograferne på den røde løber. Eller han kan fortælle små løgnehistorier om sin søn til journalisterne for at drille ham.

Der er altid fart på, når far og søn er sammen, og ofte betragter han Oliver Bjerrehuus mere som en kammerat end en far, fortæller Oscar Bjerrehuus, der dog understreger, at hans far også kan være varm, kærlig og rolig, når de er alene uden et kamera.

Oscar Bjerrehuus blev student sidste år og har siden arbejdet som model og dj. Og det er han egentlig glad for – i hvert fald gladere, end han var for at gå i skole. Alligevel var det vigtigt for ham at tage en uddannelse.

»Når du har haft de forbilleder, jeg har haft – som jeg selvfølgelig elsker over alt på jorden – de har bare levet livet på en anden måde, og det var ikke det, jeg ville på det tidspunkt.,« siger Oscar Bjerrehuus, der foruden Oliver Bjerrehuus er søn af model og skuespiller Anna Von Lindholm.

Oscar Bjerrehuus' farmor, Suzanne Bjerrehus, med hans mor, Anna von Lindholm, i 2009. Foto: Martin Sylvest Andersen

»Det har været en god ting for mig at se, hvad der sker, når du ikke gør sådan. Når du tager nogle andre valg. Jeg har spejlet mig i det og tænkt: 'Okay, jeg vil faktisk gerne igennem gymnasiet'.«

Her har hans farmor været en stor støtte, fortæller han.

Selvom Suzanne Bjerrehuus er kendt som både tv-vært, skuespiller, forfatter og model, så er hun oprindeligt uddannet jurist. Og hun har taget ansvar for at hjælpe sit barnebarn med både lektier og disciplin.

»Hun har været den lidt mere fornuftige side af min opvækst. Når jeg har været hos hende, har hun sagt, jeg skal komme igennem min skole og gøre min ting. Hun har betydet rigtig meget. Især for det med at få ting ordnet og for at hjælpe mig med eksaminer og skolearbejde,« siger Oscar Bjerrehuus