Anna Von Lindholm er fredag aften mødt op i det kongelige teater for at se sin søn danse ved den særlige 'Knæk cancer'-udgave i 'Vild med dans'. Her fortalte hun om at dele ud af sit liv i en dokumentar om sin søn.

»Det var egentlig fint for mig at være ærlig om, at det også er en del af hans virkelighed.«

Sådan siger hun om en episode i dokumentar-serien 'Mere voksen end Bjerrehuus.'

Der er Oscar Bjerrehuus mødt op, fordi han og moren har en aftale, men der bliver ikke svaret, når han ringer på dørtelefonen.

»Det er sket måske to eller tre gange i hans liv,« slår moren fast.

Oscar Bjerrehuus har tidligere fortalt, hvordan det var at være med i serien, og også hvilke overvejelser han havde gjort sig.

Blandt andet fortalte han til B.T., at han havde betænkeligheder med at vise sin mors kamp i perioder, hvor hun var nede.

»Lige præcis de der ting behøver ikke at blive delt med så mange, synes jeg. Det er fair nok, at det lige bliver nævnt, da der jo er mange mennesker, der kæmper med sådan noget,« siger han og fortsætter:

»Men det er ikke noget, man skal gå i dybden med, da det ikke er op til andre at dømme en, og hvilke ting man har oplevet.«

Oscar Bjerrehuus er sammen med sin dansepartner Asta Björk gået videre som et af de syv sidste par i dansekonkurrencen 'Vild med dans'.

Sidste uge kunne man se hans farmor Susanne Bjerrehuus, som sad på sidelinjen, og måtte fælde en tåre af stolthed.

Fredag aften skulle de danse i 'Knæk cancer'-udgaven programmet, så der er ikke nogen af parrene, der ryger ud.