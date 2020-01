Oscar Bjerrehuus fra 'Vild med dans' går efter en bestemt type reality-tv.

I efteråret kunne danskerne følge Unique-modellen Oscar Bjerrehuus’ dansetrin uge efter uge i ‘Vild med dans’ helt frem til semifinalen. Han klarede sig derfor en hel del bedre i TV 2-programmet end sin far, Oliver Bjerrehuus, der tilbage i 2008 røg ud efter det første show.

Udover danseprogrammet har 19-årige Oscar også medvirket i DR3-serien ‘Mere voksen end Bjerrehuus’, der blev sendt i 2018. Den unge Bjerrehuus er derfor for alvor ved at slå sit navn fast på den danske kendisscene. Han blev ligeledes nomineret til ‘Årets newcomer’ til Reality Awards 2020 – en titel han dog ikke endte med at vinde.

Da Realityportalen mødte Oscar på den røde løber til Reality Awards, var den unge stjerne ikke afvisende over for at medvirke i flere realityprogrammer. Men timingen og tilbuddet er afgørende, fortalte han, da han blev spurgt til sin reality-fremtid.

»Puha, det ved jeg sgu ikke. Hvis der er nogen, der kommer op med en rigtig fed idé, noget nyt eller et eller andet sjovt, så kunne det godt være. Men lige nu – så egentlig ikke,« lød det fra Oscar.

»Hvad med sådan noget som ‘Paradise Hotel’?«

»Det er sgu ikke lige mig,« svarede modellen kortfattet og ærligt.

Selvom vi nok ikke kommer til at se Oscar på det luksuriøse hotel i Mexico, så tyder noget på, at det ikke er det sidste, vi har set til Bjerrehuus junior.

Se hele interviewet herunder, hvor Oscar også giver en status på kærlighedslivet.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk