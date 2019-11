Oscar Bjerrehuus blev i dén grad reddet af seerne, da de fredag aften gik videre til semifinalen i 'Vild med dans'.

Efter en slowfox, hvor den unge model var meget langt fra tilfreds med egen indsats, fik de laveste dommerkarakterer af samtlige fem tilbageværende deltagere.

Men da seerstemmerne var talt op, gled de forbi både Neel Rønholt og Christopher Læssø, der dermed måtte ud i en omdans, som Læssø vandt.

Asta Bjørk var efterfølgende så følelsesmæssigt påvirket at hun ikke kunne tale, mens Oscar var ét stort smil.

(Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest Vis mere (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

B.T. fangede dem efter programmets afgørelse, hvor de gjorde status over aftenens vilde udvikling.

»Der skete noget i dag. Nogle gange har man den bare ikke. Den røg bare fra mig, og jeg var 100 procent klar til at komme i omdans. Det er vildt nok at vide, at der sidder så mange derude og hepper på os. Det synes jeg er vildt. Det synes jeg er virkelig vildt.«, sagde Bjerrehuus.

»Det her er helt sikkert et wake up-call for mig«, sagde Oscar Bjerrehuus, som vil oppe sig i næste uge, hvor det gælder semifinalen mod Jakob Fauerby, Coco O. og Christopher Læssø.

Se hele interviewet med de glade ynglinge i videoen over artiklen.