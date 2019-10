Oscar Bjerrehuus dansede så godt fredag aften i ’Vild med dans’, at han fik sin farmor til at græde under dansen.

Og det var da også en tydelig rørt Suzanne Bjerrehuus som kunne give sit ældste barnebarn et knus efter afgørelsen i danseprogrammet.

»Det betød virkelig meget at se hende,« lød det fra en bevæget Oscar Bjerrehuus.

Han kunne se sin farmor komme over, efter han havde danset sig videre til næste runde af ’Vild med dans’.

Både Oliver og mor - Suzanne Bjerrehuus - var fredag mødt op for at støtte Oscar Bjerrehuus i 'Vild med dans'. Vis mere Både Oliver og mor - Suzanne Bjerrehuus - var fredag mødt op for at støtte Oscar Bjerrehuus i 'Vild med dans'.

Suzanne Bjerrehuus trak sig for noget tid siden tilbage fra rampelyset, efter at hun har fået problemer med sin hals og stemme.

Det er tilsyneladende efterveerne efter en strålebehandling for kræft i mandlerne for 20 år siden, der nu giver hende problemer.

Det har gjort, at hun kun kan tale meget lavt.

Men hun har det godt, bortset fra problemerne med stemmen, fortalte hun på den røde løber før danseprogrammet.

Suzanne Bjerrehus kunne ikke holde tårene tilbage, da hun så barnebarnet danse. Foto: Martin Sylvest Vis mere Suzanne Bjerrehus kunne ikke holde tårene tilbage, da hun så barnebarnet danse. Foto: Martin Sylvest

Det var barnebarnets flotte præstation, der fik den stolte farmor til atter engang at stille sig foran kameraerne - godt flankeret af sin søn, Oliver Bjerrehuus.

Der var dog ingen tvivl om, at det var barnebarnet, der havde den største fokus for den stolte farmor.

Og det er måske ikke så mærkeligt, for ifølge Oscar Bjerrehuus, så har de to et meget tæt forhold.

»Det har virkelig betydet meget (at Suzanne Bjerrehuus var med, red.), for min farmor er en stor del af mit liv,« sagde den glade danser efter programmet.

Oscar Bjerrehuus og Asta Björk dansede en flot quickstep og kom videre til næste runde. Foto: Martin Sylvest Vis mere Oscar Bjerrehuus og Asta Björk dansede en flot quickstep og kom videre til næste runde. Foto: Martin Sylvest

Også Oliver Bjerrehuus var i hopla under danseshowet, hvor han fortalte, at hans mor altid har haft et svag punkt for Oscar.

»Jeg tror, det har noget at gøre med, at han er hendes barnebarn nummer et. Hun har fortalt mig, at ’hun fattede først, hvad det var at være mor, da hun fik ham«, løde det fra den tidligere model.

Han tilføjede grinende:

»Og så måtte jeg forklare min mor, at det faktisk var mig, der havde fået ham«.