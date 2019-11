Oscar Bjerrehuus har brudt med sin kæreste gennem to et halvt år.

Det bekræfter den unge 'Vild med dans'-stjerne overfor B.T.s podcast-vært Ditte Okman, hvilket hun afslører i denne uges udgave af 'Det vi taler om'.

»Oscar Bjerrehuus og hans kæreste Sofie er gået fra hinanden her under 'Vild med dans'. De har været sammen i to et halvt år. Oscar er 18, bliver snart 19, og det er også lang tid at være sammen, og 'Vild med dans' trækker tænder ud,« fortæller Ditte Okman og tilføjer:

»Hun er pisse ked af det, det er han også. De har tænkt over, hvordan de skulle sige det, for det er bare en røvlortet situation.«

Oscar Bjerrehuus og 'Vild med dans'-dansepartner Asta Björk. Foto: Martin Sylvest Vis mere Oscar Bjerrehuus og 'Vild med dans'-dansepartner Asta Björk. Foto: Martin Sylvest

Ditte Okman fortæller derudover, at det ikke har noget med Oscar Bjerrehuus' dansepartner Asta Björk at gøre.

»De er to meget unge mennesker, han har travlt. Nu skal han fokusere på noget andet.«

18-årige Oscar Bjerrehuus, der er søn af den kendte model Oliver Bjerrehuus, stod første gang frem med sin nu ekskæreste Sofie Arendse sidste år i DR3's dokumentarprogram 'Mere voksen end Bjerrehuus'. De gik på Rysensteen Gymnasium sammen.

Oscar Bjerrehuus kan nu koncentere sig fuldt ud om at deltage i det tidskrævende 'Vild med dans', hvor han modsat sin far, der i 2008 røg ud med et brag, indtil videre har kæmpet sig frem til at være blandt de sidste fem par.