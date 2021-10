To måneder.

Så længe holdt forlovelsen mellem 'Orange Is the New Black'-skuespillerinden, Taryn Manning, og den 15 år yngre musiker Anne Cline.

I juni kunne den 42-årige skuespillerinde ellers stolt fortælle, at det var »det letteste ja nogensinde« – men kort tid efter kom hun på andre tanker og i slutningen af august var forlovelsen altså fortid.

»Desværre var det ikke det rigtige forhold for hende, efter de blev forlovet, så Taryn afsluttede det,« fortæller en kilde tæt på stjernen til PEOPLE, og afslører samtidigt, at hun »nu er videre og glad i et nyt forhold.«

Rygterne har svirret siden september om, hvorvidt parret var gået fra hinanden, efter fans opdagede, at de ikke længere fulgte hinanden på det sociale medie Instagram.

Anne Cline friede til Manning på en bar i Florida.

Dengang blev der lækket en video, der viser musikeren efter en optræden falder på knæ for sin – dengang – udkårne med en ring i hånden.

Taryn Manning understregede til PEOPLE tilbage i 2017, at hun ikke var homoseksuel, men derimod blot eksperimenterede med kvinder og foretrak mænd.

Ifølge kilder kan TMZ også fortælle, at Taryn Mannings nye forhold angiveligt er med en mand.