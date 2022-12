Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den amerikanske skuespiller og tidligere NFL-spiller Brad William Henke er afgået ved døden.

Han blev 56 år.

Det skriver Variety, der har fået den triste nyhed bekræftet af skuespillerens talsperson.

Brad William Henke var især kendt for at spille rollen som fængselsvagten Desi Piscatella i den populære tv-serie 'Orange Is the New Black'.

Sammen med resten af skuespillerholdet i serien vandt han i 2017 en SAG Award for bedste præstation af et ensemble i en komedieserie.

Derudover har han også haft roller i 'Justified', 'Lost' og 'Dexter'.

Før han endte i skuespillerfaget var han primært kendt som NFL-spiller. I 1990 spillede han for forsvaret i Denver Broncos i Super Bowl-finalen mod San Francisco 49ers.

Efter at have lidt en række skader, der førte til, at han pensionerede sig fra amerikansk fodbold i 1994, begyndte han at spille skuespil, og han fik en række gæsteoptrædener i serier som 'ER', 'Chicago Hope' og 'Criminal Minds' – før han senere fik større og større roller.

Til TMZ udtaler hans manager, Matt DelPiano:

»Brad var en utrolig venlig mand med en glad energi. En meget talentfuld skuespiller, som elskede at være en del af dette samfund, og vi elskede ham tilbage. Vores tanker går til hans kone og familie.«

Det er ikke oplyst, hvad hans dødsårsag var.