Tv-serien 'Venner' løb i 10 år, og de mest hardcore fans kan huske selv den mindste detalje.

Man skulle måske også tro, at noget så karreriedefinerende som en rolle i en af verdens mest populære serier ville være værd at huske på for de seks venner.

Men én af dem har mere end svært ved at huske noget som helst fra serien.

Det indrømmer Courteney Cox i et interview med Sunday Today. Noget, der især kom til udtryk, da holdet sidste år mødtes til indspilningen af det særlige genforeningsafsnit.

»Jeg skulle have genset alle ti sæsoner, for da vi havde vores reunion og blev stillet spørgsmål, var jeg bare sådan: 'Jeg kan ikke huske, jeg var der' og 'Jeg kan ikke huske, at jeg har filmet så mange afsnit'.«

Det samme sker, når kvinden bag den bærende karakter Monica Geller nogle gange falder over et 'Venner'-afsnit i tv'et.

»Jeg ser det på tv fra tid til anden, stopper op og tænker: 'Åh gud, jeg kan overhovedet ikke huske det her.'«

Courteney Cox er dog ikke den eneste af de seks hovedpersoner i serien, som ikke kan huske så meget af det, der foregik på settet.

Også Matthew Perry – der spillede hendes tv-ægtemand Chandler Bing – har huller i hukommelsen.

Her var det dog et voldsomt stofmisbrug, som var årsagen.

Så grelt er det ikke for Courteney Cox. Her er det bare en helt generel dårlig hukommelse, der er på spil.

»Jeg kan heller ikke huske noget fra min barndom. Jeg har måske tre minder. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan.«

Af den grund fortryder hun også, at de ikke tog flere billeder, dengang de optog serien, så hun havde flere minder at kigge tilbage på.

Der er også nogle afsnit af serien, som hun har svært ved at se tilbage på. Og det skyldes én grund.

Hendes stemme. Hastigheden er nemlig sat op på afsnittene, så der kan komme en ekstra reklamepause ind, og det gør altså – ifølge Courteney Cox selv – noget ved hendes stemme.

»Åh min gud. Jeg hader min stemme så meget (i de afsnit, red.).«