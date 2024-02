En videooptagelse, der blev optaget backstage under dette års Grammy-uddeling, har vakt stor undren og mystik.

For på optagelsen ses en rapper, der kort forinden havde modtaget tre priser, blive ført væk fra området iført håndjern.

Personen, der ses på optagelsen, er den amerikanske rapper Killer Mike, hvis rigtige navn er Michael Render.

Det skriver en række medier, herunder Variety, The Guardian og The Hollywood Reporter.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for Scientists & Engineers, Best Rap Album for Michael) Free Mike someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8 — Chris Gardner (@chrissgardner) February 5, 2024

Under selve showet vandt han alle de tre kategorier, han var nomineret i: Bedste rap-sang, bedste rap-optræden og bedste rap-album.

Men det er ikke selve priserne, der er endt med at løbe med opmærksomheden.

Det er derimod den optagelse, som en journalist fra The Hollywood Reporter efterfølgende kunne dele på det sociale medie X, hvor man kan se den 48-årige rapper blive eskorteret væk ved Crypto Arena, hvor prisuddelingen blev afholdt.

Mystikken er ikke blevet mindre af, at politiet ikke har meldt noget officielt ud om, hvorfor rapperen blev ført bort iført håndjern.

Her ses rapperen på scenen, hvor han takkede for en af de priser, han vandt. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses rapperen på scenen, hvor han takkede for en af de priser, han vandt. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix

»Omkring kl. 16.00 blev en person tilbageholdt ved Crypto Arena på grund af et fysisk sammenstød,« lyder det ifølge The Hollywood Reporter fra en talsmand fra LAPD, som dog ikke ønskede at oplyse identiteten på personen:

»Personen er i øjeblikket ved at blive afhørt. Jeg kan ikke bekræfte personens identitet, før vedkommende er sigtet. Efterforskningen er i gang.«

Det vides derfor endnu ikke, om rapperen er blevet officielt anholdt eller sigtet for noget.

En repræsentant for rapperen har ifølge The Guardian ikke umiddelbart svaret på en anmodning om en kommentar via e-mail eller sms.

Før han blev tilbageholdt af politiet, nåede Killer Mike at stå foran pressen backstage, hvor han satte et par ord på de priser, han havde vundet:

»Det eneste, der begrænser din alder, er ikke at være sandfærdig omkring din alder, eller hvad du laver,« forklarede han ifølge The Guardian, før han fortsatte:

»Da jeg var 20 år gammel, syntes jeg, det var sejt at være narkohandler. Da jeg var 40, begyndte jeg at leve med fortrydelsen og de ting, jeg har gjort. Da jeg var 45, begyndte jeg at rappe om det. Som 48-årig står jeg her som en mand fuld af empati og sympati for de ting, jeg har gjort.«