Japaneren Marie Kondo er blevet lidt af et verdensfænomen, efter hun i en Netflix-serie hjælper forskellige amerikanere med at få ryddet op i deres liv.

I disse dage får hun dog kritik for at prøve at sælge folk nye ting, som de så kan fylde deres hjem op med igen.

For mig er det vigtigste, at man omgiver sig med ting, som giver glæde, sagde hun til Wall street Journal., og uddybede hun:

»Hvis skålen, som du bruger, giver dig glæde lige nu, så opfordrer jeg overhovedet ikke til, at du giver den væk.«

Hun fortæller videre, at hun har valgt at starte en nethandel, fordi flere har spurgt hende om, hvilke ting hun prioriterer at have i hendes hjem.

Hendes oprydningsmetode kaldes KonMari-metoden, og den handler meget om respekt for de ting, man har.

I Netflix-serien kan man se, hvordan den japanske oprydningsguru prioriterer at sige pænt farvel til de ting, man sorterer fra.

Alligevel er der flere på sociale medier, som ikke forstår Marie Kondos valg om at ville sælge ting nu.

'Marie Kondo, som bad dig om at smide alt det, du ejer, væk, vil angiveligt have dig til fylde dit nu tomme liv op med svagt minimalistisk udseende bras, som man selvfølgelig skal skal købe fra hende,' skriver en bruger på Twitter.

De ting, som Marie Kondo sælger, er forskellige husholdningsredskaber og pynteting. Eksempelvis sælger hun en holder til køkkenskeer til over 2.000 danske kroner, en keramikholder til spisepinde for 54 danske kroner og en massagepind til 81 kroner.

Marie Kondo forsvarer sig dog med, at hendes metode ikke handler om at skaffe sig af med ting, men at det handler om at styrke sin fornemmelse for, hvad man er glad for i sin dagligdag.

Marie Kondo har blandt andet skrevet bogen 'Magisk oprydning.' og hun siger, at når man er færdig med at rydde op, så er der bedre plads til de rette ting, mennesker og oplevelser i ens hjem. Marie Kondo nægter, at hun prøver at fremme en forbrugsadfærd.