Soul-legenden Diana Ross er dybt rystet, efter hun søndag morgen skulle flyve fra Louis Armstrong-lufthavnen i New Orleans.

Det forklarer hun i en række tweets, hvor hun beskylder en kvindelig security-medarbejder for helt utilbørlig opførsel.

»Jeg har lyst til at græde«, skriver hun om oplevelsen, der fandt sted, efter hun havde været i byen for at optræde i forbindelse med 'The Jazz and Heritage Festival'.

Det var en kropsvisitation, som ifølge superstjernen gik alt, alt for vidt.

»Jeg kan stadig mærke hendes hænder mellem mine ben, foran og bagved«, tweeter 75-årige Diana Ross blandt andet.

Hendes tweets har allerede fået stor opmærksomhed i USA, hvor flere medier interesserer sig for sagen, og tusindvis af mennesker har 'liket' hendes opdateringer på Twitter.

Den amerikanske sikkerhedsmyndighed TSA, der står for sikkerheden i landets lufthavne, reagerer nu på hendes følelsesladede reaktion.

De skriver ifølge TMZ i en pressemeddelelse, at videobilleder umiddelbart ikke indikerer, at der skulle være sket noget overgreb på Diana Ross.

»...TSA's ledelse vil dog fortsat efterforske sagen. Vi opfordrer fru Ross til at kontakte TSA, så vi kan arbejde direkte med hende omkring hendes bekymringer«, skriver myndigheden.

Diana Ross har senere skrevet på Twitter, at hun er OK igen, og det vides ikke, om hun vil forfølge sagen yderligere.

Det er en af USA's mest elskede sangerinde gennem tiderne, lufthavnspersonalet har lagt sig ud med, og hun er blandt andet kendt for storhittet 'I'm Coming Out' samt sin tid i gruppen Supremes, der stod bag blandt andet 'You Can't Hurry Love'.

Hun er blandt andet blevet kaldt 'den første sorte superstjerne' og har været aktiv helt fra 1959 og frem til i dag.