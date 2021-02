David Letterman har lige været i gennem det, og nu er det en anden verdenskendt talkshowvært, der står for tur.

Et gammelt interview af Oprah Winfrey, der interviewer Hollywood-tvillingerne Mary-Kate og Ashley Olsen, er nemlig dukket op til overfladen, og det har ikke formået at ældes med ynde – snarere tværtimod.

I interviewet spørger den i dag 67-årige tv-vært nemlig forholdsvist ufølsomt ind til de rygter om en spiseforstyrrelse, der cirkulerede om den dengang 17-årige Mary-Kate.

Rygter, som hun senere på året blev indlagt til behandling for.

I interviewet, der fandt sted i 2004, kan man høre Oprah Winfrey indlede emnet på denne måde:

»Jeg ved, der går nogle rygter i øjeblikket, som gør dig virkelig ked af det … Du ved … At du har en spiseforstyrrelse.«

Mary-Kate Olsen ser umiddelbart en anelse overrasket ud over spørgsmålet, men forholder sig roligt og svarer blot, at hun ikke kan styre, hvad der bliver skrevet om hende.

»Enten er du for tyk, eller også er du for tynd. Folk skriver, hvad de …« når hun at sige, før hun bliver afbrudt af Oprah Winfrey:

Det pågældende interview med Olsen-tvillingerne blev lavet tilbage i 2004. Foto: MIKE CASSESE Vis mere Det pågældende interview med Olsen-tvillingerne blev lavet tilbage i 2004. Foto: MIKE CASSESE

»Men hvad størrelse bruger du så,« lyder det fra tv-værten til stor forbløffelse fra begge Olsen-tvillinger, der umiddelbart ikke rigtig ved, hvad de skal svare.

»Størrelse?« spørger Ashley Olsen undrende, hvorefter Mary-Kate siger, at hun altså altid har været 'lille i størrelsen'.

Klippet fra interviewet blev lagt ud på TikTok mandag og er siden blevet delt med hastig fart rundt omkring på andre sociale medier, hvor Oprah Winfrey bliver stærkt kritiseret.

'Det er virkelig ubehageligt at se på,' skriver en bruger for eksempel.

'Jeg ved godt, at vi lever i en anden tid nu, men hvordan kunne man tro, at dét var okay? De var så unge!,' skriver en anden.

'At udskamme tynde mennesker er helt acceptabelt. Spørg bare Oprah. Virkelig tarveligt. Som om at teenagepiger ikke har nok at bekymre sig om,' skriver en tredje.

The Independent har forsøgt at få en kommentar fra Olsen-lejren og fra Oprah Winfrey, men ingen af parterne er i skrivende stund vendt tilbage på mediets henvendelser.

Oprah Winfrey er som nævnt tidligere i artiklen ikke den eneste talkshowvært, der i øjeblikket får drøje hug for gamle interviews.

David Letterman er blandt andet blev kaldt en 'syg skiderik' for en lang række gamle interviews med kendte kvinder.

Et af eksemplerne er et interview med Madonna fra 1994, hvor han forsøger at presse sangerinden til at kysse en mand i publikum.

Et andet eksempel er et interview med Christina Aguilera i 2004, hvor talkshowværten blev ved med at spørge ind til placeringen af sangerindens piercinger.

