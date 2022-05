Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Anders Breinholt er af mange kendt for sin værtsrolle i 'Natholdet', som han har trukket sig fra efter den seneste sæson.

Men de mange danskere, der kommer på Jelling Musikfestival, kender også den 49-årige tv-vært som den mangeårige faste konferencier på festivalens store scene kaldet 'Scenen'.

Men dér er en ting, som frustrerer Anders Breinholt, når han kigger ud på publikum, forklarer han til Vejle Amts Folkeblad.

»Jeg kan godt finde på at være efter dem, der sidder i campingstole nede på græsset. Det skulle forbydes. Der er nogen, der har bygget en hel festivalplads til dig. Hvis du er for gammel til at tage på festival, så skal du holde dig væk. Og ellers er der nogen, der har opsat bænke, du kan sætte dig på,« raser Jelling Musikfestival-konferencieren.

Læs også Anmeldelse af årets musikfestivaler: Roskilde Festival har ét stort problem

»Nå, men det er et sidespor. Det var ikke planen at blive ophidset,« tilføjer han med et grin.

Til gengæld bliver Anders Breinholt altid meget rørt over at se nye ansigter på festivalen, forklarer han - – og i særdeleshed unge mennesker som efterskoleelever.

Jelling Musikfestival plejer at starte den danske festivalsæson ud.

Den netop afsluttede musikfestival strakte sig i år fra onsdag 25. maj til lørdag 28. maj, hvor navne som Duran Duran, dj Martin Jensen og GNAGS kom forbi og optrådte på festivalpladsen i Jelling.