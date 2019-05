Den populære satireduo bag Den Korte Radioavis fik mildest talt blandede anmeldelser, da de i 2018 lavede teaterforestillingen 'Det Skide Show'.

Og nu forsøger de sig igen på de skrå brædder med forestillingen 'Sommeren på Birgitø'.

Det oplyser Frederik Cilius og Rasmus Bruun i en pressemeddelelse. De har ikke noget problem, hvis de laver en forestilling, der deler vandene igen.

'Men vi vil dele vandene mere ligesom DF deler en radiokanal - nemlig 70/30. 30% må godt synes, det er noget lort, men vi håber da, at 70% kommer til at være begejstrede,' siger Rasmus Bruun.

Eksempelvis var Ekstra Bladets anmelder Henrik Queitch ikke specielt begejstret for 'Det Skide Show'. Han kaldte det blandt andet for en 'selvfed teaterfuser'.

'Det er så grotesk navlepillende, at det måske kunne have været morsomt. Det er det ikke,' skrev han i sin anmeldelse, hvor han gav forestillingen to stjerner.

Queitch konstaterede, at den to og en halv time lange forestilling fik ham på flere planer til at længes efter Den Korte Radioavis.

'Det her er så indforstået og selvfedt, at det nærmer sig absurd teater. Som i absurd dårligt.'

Til gengæld mente Weekendavisens Synne Rifbjerg, at forestillingen var ”genial”.

Frederik Cilius, der er kendt for at spille Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm i Den Korte Radioavis, fortæller, at de med deres nye forestililng gerne vil udforske det mere traditionelle kammerspil.

'Selvfølgelig et sjovt kammerspil, der udspiller sig på Kirsten Birgits private ø Birgitø med karaktererne fra radioprogrammet i hovedrollerne,' siger Frederik Cilius.

De to bagmænd understreger, at det ikke er en forudsætning at kende indgående til radioprogrammet for at kunne nyde forestillingen. Manuskriptet og ideen til forestillingen er lavet af satireduoen og Karen Lundsby Andersen, der også instruerer den.