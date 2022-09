Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De stod side om side på scenen i One Direction.

Men i dag, syv år efter at boybandet gik i opløsning, er der ikke meget kærlighed tilbage mellem de to medlemmer Louis Tomlinson og Zayn Malik, der forlod bandet som de første.

»Sidst du stillede mig et lignende spørgsmål, mener jeg, at jeg svarede, at jeg ikke var moden nok til at se udover alt det, der frustrerede mig i det forhold (til Zayn Malik, red.). Jeg ved ikke, om jeg er moden nok nu, men jeg er helt klart tættere på at komme over det,« lød svaret fra Louis Tomlinson, da han i 'Zach Sang Show' for nyligt blev spurgt ind til, om de to stadig var venner.

De tos kontrovers skyldes ikke kun Zayn Maliks brud fra One Direction.

Efterfølgende havde de også en mindre venskabelig meningsudveksling på Twitter, hvor Zayn Malik i en periode ikke holdt igen med sine meninger om folk i musikbranchen. Meninger, som ikke altid var lige flatterende.

Ifølge Louis Tomlinson har han flere gange forsøgt at få kontakt til Zayn Malik, men tilsyneladende forgæves.

Det var ellers Louis Tomlinsons døende mors sidste ønske, at de to tidligere bandmedlemmer blev gode venner igen.

»Der er flere gange i løbet af de seneste år, hvor jeg har tænkt på ham og håbet, at han har det godt. Men det er svært. Jeg ønsker ham i hvert fald alt det bedste.«

Han fortæller, at de to ikke har hinandens telefonnummer, så enten skal de rende tilfældigt ind i hinanden, eller også må de ty til de sociale medier, hvis de skal genskabe kontakten.

Og det er netop på de sociale medier, at Louis Tomlinson har rakt en lille hånd frem. Her har han nemlig liket flere af Zayn Maliks videoer på Instagram, hvor han synger coverversioner af One Directions gamle sange.