One Direction-stjernen Louis Tomlinson har svoret, at han aldrig mere vil deltage i BBC's morgenprogram 'The Breakfast Show'.

Det skriver den 28-årige popsanger på Twitter kort efter, at han medvirkede i programmet, hvor han blev interviewet af journalisterne Dan Walker og Louise Minchin.

Louis Tomlinson var på besøg for at snakke om sit nye soloalbum, 'Walls', men journalisterne forsøgte angiveligt at presse mere slibrige og private detaljer ud af ham.

Det skriver CNN.

Ifølge det amerikanske medie blev Louis Tomlinson blandt andet udspurgt om sit uvenskab med sin One Direction-kollega Zayn Malik, mens de også forsøgte at få ham til at tale om sin afdøde mor og søster, der gik bort af henholdsvis leukæmi i 2016 og af en overdosis sidste år.

Louis Tomlinson forsøgte flere gange at hentyde til, at han ikke havde det godt med spørgsmålene, men det satte tilsyneladende ikke en stopper for de ihærdige BBC-journalister, hvilket fik sangeren til at skrive det føromtalte Twitter-opslag, der kan ses i bunden af artiklen.

Journalisten Dan Walker har efterfølgende svaret på Louis Tomlinsons kritik:

'Jeg er ked af, det er sådan, du føler. Det var rart at snakke med dig til morgen. Må jeg spørge, hvad du er utilfreds med?', skriver han, hvortil Louis Tomlinson svarer:

'Jeg er utilfreds med, at I blev ved med at spørge ind til min sorg. Det er klart for enhver, at det var hårdt at miste to mennesker, der var så tæt på mig. Det mindste, jeg kan bede om, er, at I respekterer min beslutning om ikke at ville interviewes om noget så smertefuldt.'

Louis Tomlinson uddybede herefter, at han sætter pris på sin mulighed for at kunne sætte ord på sin sorg gennem musikken, men at han ikke mener, at det er ensbetydende med, at folk skal have ret til at snakke om den for 'sladderens skyld'.

CNN har været i kontakt med BBC, som forsvarer interviewet.

»Vi ville gerne dække alle aspekter af Louis' liv, som har haft indflydelse på hans nye album, og vi føler, at spørgsmålene var fair,« siger en talsmand fra BBC til mediet.