Den kun 18-årige lillesøster til 'One Direction'-medlemmet Louis Tomlinson, Félicité Tomlinson, døde i marts.

Nu afslører et ligsyn, at teenageren gik bort på grund af en dødelig cocktail af medicin og stoffer.

Félicité Tomlinson blev afhængig af stoffer, efter hendes mors gik bort tilbage i 2016.

I dette tilfælde havde hun indtaget både kokain, smertestillende og angstdæmpende medicin, skriver det engelske medie Daily Mail.

Arkivfoto fra 2014, hvor man kan se medlemmerne i 'One Direction' samle. Fra Højre ses Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson og Harry Styles. AFP PHOTO/FREDERIC J. BROWN. FREDERIC J. BROWN / AFP Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Arkivfoto fra 2014, hvor man kan se medlemmerne i 'One Direction' samle. Fra Højre ses Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson og Harry Styles. AFP PHOTO/FREDERIC J. BROWN. FREDERIC J. BROWN / AFP Foto: FREDERIC J. BROWN

Félicité Tomlinson blev fundet død i sin seng af en veninde fra skolen Zainab Mohammed.

De to havde taget kokainen sammen, og ifølge Mohammed havde veninde taget flere baner af stoffet, da hun selv var gået i seng.

Zainab Mohammed fandt Félicité Tomlinson med de hvideste læber, da hun vågnede næste morgen, og hun ringede derefter efter hjælp.

Familien var i stor sorg efter 18-årige Félicité Tominsons død.

'Ord kan ikke tilnærmelsesvis beskrive, hvor chokerede og knuste vi alle sammen er,' skrev søsteren Phoebe i marts. Hun fortsatte sit opslag med:

'Du var min bedste ven, motivation og personen, som kunne få mig til at le, til jeg græd.'

27-årige Louis Tomlinson havde tidligere forsøgt at hjælpe sin søster ved at tage hende i behandling for sit stofmisbrug.

Moren til søskendeflokken døde af kræftsygdommen leukæmi.