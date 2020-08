Efter utallige rygter har One Direction-stjernen Liam Payne nu bekræftet, at han skal giftes.

Rygterne har i de seneste dage taget massiv fart, fordi hans modelkæreste, Maya Henry, forleden blev spottet i London med en gigantisk diamantring på sin finger.

Og nu bekræfter den 26-årige popsanger altså, at han har friet til sin seks år yngre kæreste gennem to år. Det skriver Huffington Post.

Det er en talsperson for Liam Payne, der bekræfter forlovelsen. Liam Payne har ikke selv udtalt sig om frieriet, og det er derfor yderst sparsomt med yderligere deltaljer.

Det kommende ægtepar. Foto: Isabel Infantes Vis mere Det kommende ægtepar. Foto: Isabel Infantes

One Direction-sangeren bekræftede forholdet til 20-årige Maya Henry tilbage i augst 2019. Parret skal dog eftersigende være begyndt at date omkring et års tid forinden.

Da parret stod frem som kærester, fortalte Liam Payne, at de gjorde det, fordi de ikke gad holde det skjult længere.

»Jeg var nået til et punkt, hvor jeg var ligeglad (om folk vidste det eller ej, red.). Det var ikke værd at spekulere over, så jeg ville hellere bare gå ud gøre, hvad jeg ville. Jeg har intet at skjule.«

Liam Payne har tidligere dannet par med sangerinden Cheryl Tweedy (tidligere Cheryl Cole), som han har en tre år gammel søn sammen med.

De to gik fra hinanden i 2018.