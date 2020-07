Sarah Frost ser glad ud. I hvert fald på Instagram, hvor næsten 24.000 følger med. Skimter man hendes profil, ligner hun én, der har det godt. Hun smiler på sine billeder, er i et godt forhold og har en sød hund.

Men forleden lagde hun en video op, hvor hun græd.

»Efter 16 år følte jeg, at jeg skulle tage magten over min egen historie,« fortæller hun om sin hjerteskærende reaktion på 16 år med ondskabsfulde rygter og mobning.

Da Sarah Frost var 13 år gammel, kyssede hun nemlig med en dreng til et sodavandsdiskotek i Højbjerg.

Så var der en periode, hvor det stilnede af. Men så blussede det op igen. Og sådan har det været siden. For en periode forsvinder det. Indtil det blusser op igen Sarah Frost om mobningen

Kysset var uskyldigt, men det fik alligevel voldsomme konsekvenser. For drengen, som teenage-Sarah dengang kyssede med, havde en kæreste. Og kæresten blev vred.

Så vred, at hun sammen med nogle veninder oprettede en falsk Arto-profil i Sarah Frosts navn. Med Sarah Frosts billeder. Og så begyndte de ellers at skabe rygter.

De skrev blandt andet, at Sarah Frost havde haft analsex, og da fyren havde trukket sig ud af hende, skulle der have været majs på hans penis.

Det var ikke sandt. Men rygterne bredte sig. Sarah Frost var nu 'hende med majsen'. Og det blev ikke ved den verbale mobning.

Til daglig bor Sarah Frost i Aarhus med sin kæreste og hunden Oskar. Hun lever af at være influencer. Foto: Sarah Frost/privat Vis mere Til daglig bor Sarah Frost i Aarhus med sin kæreste og hunden Oskar. Hun lever af at være influencer. Foto: Sarah Frost/privat

Folk begyndte at kaste dåsemajs efter hende. I skolegården. På fodboldbanen. I håndboldhallen. Nogle af dem, der gjorde det, kendte hun. Andre var komplet fremmede.

»Jeg var så ked af det, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre,« fortæller Sarah Frost og uddyber, at det også gik følelsesmæssigt ud over hendes familie og veninder. De var handlingslammede.

»Så var der en periode, hvor det stilnede af. Men så blussede det op igen. Og sådan har det været siden. For en periode forsvinder det. Indtil det blusser op igen.«

Nu er det blusset op igen.

Har du nogensinde mobbet nogen?

Søndag var folk på det anonyme sladdermedie Jodel begyndt at lave hånende opslag om hende.

Normalt tjekker hun dem ikke. Men søndag gjorde hun. Hendes hjerte begyndte at hamre. Og rigtig nok. Der var de igen. Rygterne. Fremført som den pureste sandhed.

Det er ikke første gang, rygterne har fundet vej til Jodel. Men hvor Sarah Frost tidligere har forsøgt at tie dem ihjel, besluttede hun mandag, at hun ikke længere ville være passiv. Hun delte med tårer løbende ned ad kinderne sin historie med sine følgere på Instagram.

Historien om rygterne, der nu har fulgt hende i 16 år.

Man lægger sig helt fladt ned. Nøgen og sårbar. Sarah Frost om at dele sin historie

På Jodel. Til sportsstævner. Da hun startede på HG. Da hun fik en elevplads i Salling i Aarhus. Ved festlige arrangementer, hvor folk har spurgt: »Sarah Frost, er det ikke hende med majsen?«

Nu er Sarah Frosts egen fortælling ude.

Selv om sorgen over de mange års mobning stadig sidder som naglet i hende, er hun lettet. Også fordi hun kan se, at hendes historie har hjulpet andre. Mere end 300 personer har kommenteret videoen, og hendes indbakke bugner med beskeder. Positive beskeder.

»Man lægger sig helt fladt ned. Nøgen og sårbar. Og så er det rigtig dejligt, at folk bakker op. Jeg havde slet ikke regnet med så voldsom en storm af kærlighed,« fortæller Sarah Frost, der også har fået henvendelser fra folk, som har oplevet noget lignende.

Her en af de Jodel-opslag, der på det seneste er blevet skrevet om Sarah Frost på baggrund af de rygter, der blev startet for 16 år siden. Foto: Skærmdump Vis mere Her en af de Jodel-opslag, der på det seneste er blevet skrevet om Sarah Frost på baggrund af de rygter, der blev startet for 16 år siden. Foto: Skærmdump

En af beskederne skiller sig dog ud. Den er fra en kvinde, der selv er en del af Sarah Frosts fortælling. Én af dem, der kastede majs efter hende. Hun skriver undskyld. At hun er ked af det.

Sarah Frost er endnu ikke dér, hvor hun kan tage imod undskyldningen.

»Man kan sige, at jeg er glad for, at hun ser det og anerkender, at det, hun gjorde, var forkert,« fortæller Sarah Frost og fortsætter: »Jeg håber også, at dem, der startede det dengang, ser videoen, og at de tænker sig om en ekstra gang næste gang.«

Pigerne, der startede rygterne, gik til bekendelse, da Sarah Frost var omkring 18 år. De sagde undskyld. Heller ikke dengang var hun klar til at tage imod undskyldningen.

Er du nogensinde blevet mobbet?

»Jeg havde en meget tyk mur omkring mig dér. Jeg kan huske, jeg ikke fortrak en mine – at 18-årige Sarah tænkte: ‘Godt, I fik afløb’,« fortæller hun.

Det er heller ikke en undskyldning, Sarah Frost er ude efter nu. Hendes håb er, at den kan give folk på Jodel såvel som i virkeligheden stof til eftertanke.

»Jeg håber, vi kan få mere fokus på mobning. At vi kan få lukket ned for det, og at vi kan få mere fokus på konsekvenserne.«

»Mange lever her og nu. De siger noget og tror, at det forsvinder i morgen. Men nogle gange hænger det altså ved.«