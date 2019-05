Omar Marzouk er gået konkurs med sit firma filmselskabet Just A Head.

Det fremgår af Statstidende. Firmaet havde et samlet underskud i 2016 og 2017 på over 3,2 millioner kr.

Af regnskaberne fremgår det, at ejeren - 46-årige Omar Marzouk - efter revisorernes anmærkninger har taget ulovlige lån i sit firma.

Den kendte komiker kunne ikke få det til at løbe rundt, selvom han ser ud til at eje store værdier.

Blandt andet forsøger han at sælge sin 219 kvadratmeter store bolig, som ligger på Frederiksberg.

Den er sat til salg for 15 millioner kroner nu, men blev oprindeligt sat på markedet for 17 millioner kroner.

Han har dog oplyst på sin Facebook-profil tilbage i efteråret 2018, at han også har brugt mange penge på huset, så friværdien er ikke lige til at regne som en formue.

Hvis man har et udestående med 'Just A Head', så er det nu, man skal gøre krav på det. Sø- og Handelsrettens skifteret skal have kravet inden 1. juni. Det skriver Se og Hør.

Omar marzouk har tidligere taget bladet fra munden på Facebook angående sin økonomi, hvor han har skrevet følgende:

»Og hvad angår min økonomi, som for øvrigt at en privat sag, men når den nu skal udstilles så det fuldstændigt rigtigt at mine indtægter har været faldende, men måske er der fordi jeg har investeret i nogle projekter, som først senere giver et afkast,« slår han fast og uddyber:

»Og så er det da kun sund fornuft, at man sætter tæring efter næring, alt andet ville være dumt.«

Det skriver han tilbage i oktober måned, hvor han satte sit hus til salg, hvilket medførte skriverier i pressen. Det har dog ikke kun været de hård ting, som Marzouk har kunnet bruge sin tid på. Han er også blevet gift i 2015 med Christine Gjerulff,,