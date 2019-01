»Han er lidt jaloux, men meget kærlig og meget god i sengen.«

Sådan lyder beskrivelsen af Linses kommende kæreste ifølge mediet Clive. I anden sæson af ‘Costa del Linse’ har Linse og vennerne opsøgt den lokale clairvoyant Clive, der fortæller flere overraskende ting om Linse og resten af familien fra Bryggen.

I ‘Costa del Linse’ udlever Linse sin store udlandsdrøm i sit nyåbnede Bed & Breakfast, som hun driver med vennen Fremtids-Peter i den spanske ferieby Mijas. Og vanviddet fortsætter i den anden sæson.

Sammen med Fremtids-Peter og Moster Niller har Linse brugt en hel dag på at opstøve den lokale håndlæser Clive, og da de endelig finder ham, viser det sig, at det har været hele besværet værd.

Clives kort viser nemlig, at Linses snart vil få en kæreste, og han beskriver ham således:



»Han har to ejendomme, som er hans egne. Han er meget succesfuld og går med jakkesæt på arbejde,« lyder det fra clairvoyanten, der beskriver Linses kommende kæreste som dansk eller svensk.

Clives kort på bordet giver også Linse nye og overraskende oplysninger om sin afdøde mor Mopper, datteren Geggo og den gigtsyge hund Jytte.

Episode 6 - Costa del Linse

Linse får gæster på sit Bed & Breakfast. Hendes veninde Fie og Fies datter.

Fie bestiller - på engelsk - en »Appelzine«-juice og er overbevist om, at »appelzine« er det engelske ord for appelsin.

Det får Linse en del sjov ud af, da hun henter sin britiske tjener.

Episode 7 - Costa del Linse

Med Fremtids-Peter og Moster Niller besøger Linse en håndlæser.

»Har du en kæreste« spørger den clairvoyante, da han smider et kort på bordet.

»Nej,« svarer Linse.

»Det får du«.

Episode 8 - Costa del Linse

Linse og Vicky tager på stranden i bikini.

»Hold kæft hvor er her varmt, men jeg kan ikke se en skid for det patværk her. Jeg kan ikke se Afrika. Jeg er ellers glad for mine bryster,« siger Linse, da hun ligger på ryggen og forsøger at kigge udover havet.

Episode 9 - Costa del Linse

Der er godt gang i Linses Bed & Breakfast, Mikkel Kessler og hans kæreste er igen på besøg, og nu skal Linse på catwalk'en til spansk modeshow.

»Jeg troede, jeg skulle have en mormorkjole på, men hold kæft hvor er den flot. Så gør det ikke noget, man har lidt topmave,« siger Linse.

Alle klapper, da Linse træder ind i en blomsterfyldt, gul kjole.

Episode 10 - Costa del Linse

»Det har været en drøm, og det bedste har været mine gæster,« siger Linse.

»Alle skriver til mig, at det har været den bedste ferie, de nogensinde har haft. Nogle af dem har været hele verden rundt. Det er satme en cadeau,« siger en stolt Linse, der i sidste afsnit både står på vandski og kører på scooter gennem byen.

Mens Linse holdt pause fra ‘Familien fra Bryggen’, optog hun i stedet for sit eget netbaserede program ‘Costa del Linse’, som hun selv smed omkring en halv million kr. efter.

Desværre for Linse Kessler måtte hendes Bed & Breakfast lukke i slutningen af 2018, og der kommer derfor ikke flere sæsoner.

