»Jeg tror altid, at der vil være et spørgsmålstegn … jeg tror aldrig, at jeg vil slutte helt fred med det.«

Sådan sagde nu afdøde Olivia Newton-John i 2009 i et interview med det australske magasin Women's Weekly.

Spørgsmålstegnet er et af de mørke, mystiske kapitler i stjernens liv og omhandler ekskæresten Patrick McDermott.

I ni år datede de frem og tilbage, før de i 2005 endelig gjorde det forbi.

Ikke længe derefter forsvandt Patrick McDermott sporløst.

Han drog ud på en fisketur lidt uden for Californiens kyst sammen med 22 andre, men han vendte aldrig hjem igen.

Ingen af de andre, som også overnattede på båden, opdagede, at han var væk, og først en uge efter, da Patrick McDermott ikke dukkede op til en familiebegivenhed, blev han meldt savnet.

Kystvagten satte en eftersøgning i gang, men deres endelig konklusion blev, at Patrick McDermott var druknet.

Det er dog langt fra alle, der tror på, at tingene faktisk forholder sig sådan.

Flere privatdetektiver, som efterforskede sagen, mente nemlig, at han iscenesatte sin egen død.

Ifølge dem døde han slet ikke, men bosatte sig i en lille mexicansk landsby.

Et træk, han angiveligt foretog for at slippe for en stor gæld på 30.000 dollar. Han havde ligeledes indgivet en konkursbegæring.

Selvom flere øjenvidner hævder at have set ham i Mexico, er der aldrig kommet endegyldigt bevis for, at Patrick McDermott er i live.

Dette så kortvarigt ud til at ændre sig i 2017, da New Idea Magazine udgav et billede af en mand og en kvinde. De påstod, at manden på billedet var Patrick McDermott.

Få uger senere stod et canadisk par dog frem og sagde, at det var dem, der kunne ses på billedet.

Olivia Newton-John formåede at komme videre og giftede sig sidenhen med John Easterling.

Hun har dog flere gange måttet forholde sig til mysteriet.

»Det er menneskeligt at undre sig (...). Selvfølgelig dukker spørgsmålet op, og det er menneskeligt,« fortalte hun i 2016 til tv-programmet '60 Minutes'.