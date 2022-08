Lyt til artiklen

»Jeg forguder denne kvinde. Min mor. Min bedste ven.«

Få dage før Olivia Newton-Johns død, delte hendes eneste barn, datteren Chloe Lattanzi, en hyldest til sin mor på Facebook.

Under et foto af de to kvinder – begge klædt helt i hvidt – erklærede hun sin døende mor sin ubetingede kærlighed.

Mandag sov den 73-årige skuespiller stille ind i sit hjem i det sydlige Californien.

Det var ægtemanden, John Easterling, der offentliggjorde dødsfaldet på hendes Facebook-profil.

Dødsårsagen er endnu ikke kommet frem, men gennem de seneste 30 år har Grease-stjernen kæmpet mod brystkræft.

Efter dødsfaldet har den 36-årige Chloe Lattanzi også postet en række billeder af sin mor på Instagram.

For halvandet år siden udgav mor og datter sangen 'Window in the Wall', hvor de synger duet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Chloe Lattanzi (@chloelattanziofficial)

Det er ikke første gang, Chloe Lattanzi udtaler sig om sit tætte bånd til sit mødrende ophav.

I 2008 skrev hun i magasinet Now to Love, at hendes verdenskendte mor altid havde været hendes helt.

»Når jeg ser tilbage på min barndom, er den fuld af mange magiske minder, som hun hjalp mig med at skabe,« skrev hun dengang.

Den britisk-australske sanger og skuespiller var især kendt for sin rolle som 'Sandy' i den ikonsike ungdomsfilm 'Grease.'