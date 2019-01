Den tidligere 'Grease'-stjerne Olivia Newton-John afviser alle rygter om, at hun skulle være døden nær i forbindelse med sin kræftsygdom. Det fortæller hun selv i en video på Twitter.

»Godt nytår, alle sammen. Det er Olivia Newton-John, og jeg vil bare lige sige, at rygterne om min død er blevet stærkt overdrevne for at citere et meget kendt citat.«

Dermed maner den 70-årige stjerne alle rygterne til jorden, efter det tidligere er blevet beskrevet i flere internationale medier, at hendes kræftsygdom nu var så voldsom, at hun kun holdt sig i live for at se sin datters bryllup.

I videoen siger hun videre:

»Jeg har det godt, og jeg vil gerne ønske jer alle det lykkeligste og sundeste 2019. Og tak for alt jeres vidunderlige kærlighed og støtte til mig og mit Olivia Newton-John research-center i Melbourne, Australien. Tusind tak. Godt nytår.«

Happy New Year! Here’s to a wonderful 2019! Love & light, Olivia pic.twitter.com/1Nd2jIcRb1 — Olivia Newton-John (@olivianj) 3. januar 2019

Det var tilbage i 2017, at den australske sanger og skuespillerinde kunne fortælle, at hun var blevet ramt af kræft for tredje gang. Her afslørede hun blandt andet også, hvordan hun tog cannabisolie mod smerterne.

Olivia Newton-John fik for første gang konstateret kræft tilbage i 1992. Her blev hun behandlet for brystkræft og fik under undervejs delvist fjernet sine bryster.

Hun blev senere rask og arbejdede derefter aktivt og åbent for at hjælpe kræftramte. Blandt andet har hun fået et research-center i Melbourne opkaldt efter sig.

Olivia Newton-John og John Travolta fra filmen 'Grease'. Foto: UKENDT Vis mere Olivia Newton-John og John Travolta fra filmen 'Grease'. Foto: UKENDT

Efter et trafikuheld i 2013 blev det ved en tilfældighed opdaget, at kræften var vendt tilbage og denne gang havde spredt sig til skulderen.

Olivia Newton-John er mest kendt for sin rolle som Sandy i kultfilmen 'Grease', hvor hun spillede overfor John Travolta.

Hun kan dog også prale af at have vundet fire amerikanske Grammyer i løbet af sin lange karriere.

Derudover har hun haft fem numre på toppen af den amerikanske hitliste, ligesom det anslås, at hun har solgt op mod 100 millioner album på verdensplan.