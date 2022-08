Lyt til artiklen

Mere en koncert end en traditionel begravelse.

Når afdøde Olivia Newton-John stedes til hvile bliver det efter alt at dømme en offentlig begivenhed i Melbourne i Australien, hvor hun voksede op.

Her vil hendes tidligere landsmænd få mulighed for at sørge over hende og mindes hendes liv og karriere.

Flere både internationale og australske medier skriver, at Grease-stjernens familie har takket ja til et tilbud om en statsbegravelse fra premierministeren Daniel Andrews i delstaten Victoria.

Olivia Newton-John sov mandag stille ind efter årtiers kamp mod brystkræft. (Arkivfoto)

Og selv om de endelige planer for begivenheden endnu ikke er offentliggjort, så afslører Andrews, at begivenheden mere får form af en koncert end en traditionel begravelse.

Det er Newtons niece Tottie Goldsmith, der på families vegne har accepteret tilbuddet.

»Familien var meget rørt over udsigten til, at borgerne i Victoria kunne samles og fejre Olivias liv,« siger Andrews til australsk tv.

»Selvom denne tid er hård for dem … så bliver den gjort lidt nemmere af den strøm af sorg og støtte, og de mange gode minder, som folk deler om denne fantastiske person,« tilføjer han.

Operahuset i Sydney lyste 10. august op i pink til ære for Olivia Newton-John.

Den 73-årige Olivia Newton-John blev født i Cambridge i England, men flyttede som femårig til Melbourne i Australien med sin familie.

Mandag sov hun stille ind i sit hjem i Californien omgivet af sine nærmeste efter flere årtiers kamp mod brystkræft.

Og det er ikke kun på grund af hendes sang og sit skuespil, at australierne føler trang til at ære hende.

Siden hun fik diagnosen i 1992, kastede hun sig ind i arbejdet med at hjælpe andre i samme situation.

People stop by the star of late actor Olivia Newton-John which is adorned with flowers and photographs on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles, California, U.S., August 8, 2022.

Hun oprettede blandt andet brystkræftshospitalet Olivia Newton-John Cancer and Wellness Research Centre i Melbourne.

»Hun tog sin kræftrejse og bruge den til at redde liv og ændre liv, og det er bare dybt imponerende,« siger Daniel Andrews til det australske medie News.com.au.

»Den forskning, der er foretaget der (på hospitalet, red.), behandlingen, omsorgen, kærligheden og støtten, der er central for det sted, er en varig arv fra den person, som hun var,« tilføjer han.

Det er endnu ikke besluttet præcis hvor og hvornår mindehøjtideligheden finder sted.