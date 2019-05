Grease-stjerne Olivia Newton-John deler nu den sorg, der har ramt hende, efter hendes bror Hugh Newton-John for nogle uger gik bort.

Det sker på Instagram, hvor den 70-årige skuespillerinde og sangerinde har delt en kollage med billeder af sin nu afdøde bror.

'Min kære, søde, blide, kloge bror Hugh døde 7. maj 2019 i Melbourne, Australien efter mange års sygdom. Jeg elsker ham og vil savne ham forfærdeligt meget', indleder hun opslaget.

Stjernen underskriver opslaget med 'lys og kærlighed' og deler desuden en lang skrivelse om sin brors mange bedrifter. Skrivelsen er underskrevet af flere professorer fra det australske researchinstitut Burnet Institute, hvor broren var tilknyttet

Hugh Newton-John var uddannet læge og arbejdede igennem 1970'erne og 1980'erne ved Fairfield Infectious Diseases Hospital i Melbourne.

'Her var hans livlige personlighed, skarpe intellekt og fantastiske evne til at forstå komplekse sygdomme højt værdsat', lyder det blandt andet i opslaget.

Han bliver rost til skyerne for sin dedikation indenfor feltet, og han bliver blandt andet kaldt 'en vidunderlig lærer' og 'innovatør'.

'De seneste år har ikke været nænsomme ved Hugh, men selvom han nu har fået fred, vil hans minde og arv leve videre blandt dem, der arbejdede og studerede ved ham, og ligeledes hos de, de patienter, der nød godt af hans fabelagtige omsorg'.

Instagram-opslaget er blevet mødt af flere hundrede kondolencer. Blandt andet fra sanger Donny Osmond.

'Jeg er så ked af at høre om dit tab. Jeg sender kærlighed og bønner i din retning', skriver han.

Også pårørende til Hugh Newton-Johns tidligere patienter giver udtryk for deres sorg og taknemmelighed.

'Hugh reddede min brors liv på Fairfield, da han var fire, og vores familie vil altid være taknemmelige. Sender knus. Hvil i fred, Dr. Newton John', skriver en bruger.

Nyheden om brorens død kommer under et år efter, det blev afsløret, at Olivia Newton-John atter engang kæmper mod brystkræft.

To gange tidligere, i 1992 og 2013, havde hun fået stillet samme diagnose. Første gang fortalte hun, at hun fik foretaget en mastektomi og en rekonstruktion. Anden gang var hun mere privat omkring sygdomsforløbet.

Da hun sidste år stod frem med diagnosen for tredje gang, var hun dog ved godt mod.

»Jeg behandler det stadig og har det godt«, sagde hun og afslørede, at hun blev behandlet med moderne medicin og tog cannabisolie mod smerterne.