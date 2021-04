Den tidligere model Oliver Bjerrehuus er en glad mand.

Han har nemlig fundet en ny kæreste, som han hygger sig med i et sommerhus i disse dage. Det bekræfter han over for B.T.

Kvinden, som 45-årige Oliver Bjerrehuus har kastet sin kærlighed på, er den 20-årige Sofie Amalie Elkjær.

B.T. fanger Oliver Bjerrehuus på telefonen tirsdag aften.

Oliver Bjerrehuus har fundet kærligheden igen. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Oliver Bjerrehuus har fundet kærligheden igen. Foto: Asger Ladefoged

»Det er min kæreste, ikke jeres, så det er ikke noget, jeg har lyst til at udtale mig så meget om.«

»Vi sidder i sommerhuset og spiller matador. Vi hygger os,« siger Oliver Bjerrehuus.

Han fortæller videre, at han og Sofie Amalie Elkjær har kendt hinanden det seneste års tid, mens Danmark har været ramt at coronapandemien.

Hvor længe, de har kaldt hinanden kærester, holder han for sig selv.

»Jeg har en kæreste, og det er dejligt. Jeg er glad. Jeg er rigtig glad.«

Oliver Bjerrehuus har tidligere dannet par med Anna von Lindholm, som han har den 20-årige søn Oscar Bjerrehuus med.

Han har også tre børn med forsidefruen Gunnvør Virgarsdottir.

Oliver Bjerrehuus er lige nu aktuel i realityprogrammet 'Stjerner i trøjen' på Discovery+, hvor han sammen med andre kendte danskere er trukket i trøjen og prøver livet som soldat af på Bornholm.