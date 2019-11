Model og radiovært Oliver Bjerrehuus tiltrak sig en del opmærksomhed, da han mandag gæstede Aftenshowet.

Han nåede både at 'fistbumpe' Bubber for at have scoret en yngre kvinde, spørge, om hans hustru er en mand, samt sige, at det kunne være spændende, hvis en stor vindmølle var 'væltet ned over nogle babyer'.

Og selvom Bubber selv har kaldt radioværtens handling 'en smule upassende', så gjorde Oliver Bjerrehuus det faktisk for at være sød mod tv-værten, som han altid har haft 'kæmpestor respekt' for, fortæller han til B.T.

Oliver Bjerrehuus synes ikke selv, hans optræden var udpræget mærkelig.

»Det eneste mærkelige var, at de lod Bubber riste i 30 sekunder,« siger han.

Bubber var inviteret i Aftenshowet for at fortælle om sit ambassadørskab for PlanBørnefonden, men inden interviewet gik rigtigt i gang, valgte showets værter at påtale elefanten i rummet.

De spurgte Bubber, hvordan han har haft det, siden det for nylig kom frem i medierne, at han skal skilles fra sin kone gennem 28 år og i øvrigt venter barn med familiens tidligere barnepige.

Og det syntes Oliver Bjerrehuus var synd for Bubber.

»Tredje gang han begyndte at undskylde, tænkte jeg: 'Så barberer vi lige den ged'. Og jeg kan sgu meget godt lide Bubber. Han er en god dreng. Han blev stegt for lang tid, og så var jeg lige djævelens advokat, der sagde det, alle drengerøve tænker,« siger Oliver Bjerrehuus.

Han spurgte derfor Bubber:

»Du har min respekt, for var hun yngre end dig?«

Herefter rakte han næven frem for at anerkende Bubbers nye scoring med et såkaldt 'fistbump'.

Det tog lige Bubber et par sekunder at afgøre, om han ville gengælde håndtegnet, fortalte han tidligere på dagen til B.T.

»Jeg synes, det var lidt upassende, men det var jo bare en gestus. Når nogen rækker en hånd ud, så kan man ikke bare sidde der og være afvisende,« lød det fra tv-værten.

Og Oliver Bjerrehuus ved da godt, det var plat gjort af ham. Men det var altså helt bevidst for at påtage sig opmærksomheden, så Bubber kunne være i fred og få bearbejdet privatsagen, forklarer han.

»Det eneste, der hjælper, er hans egen samvittighed, som han kan gå og slå sig selv oven i hovedet med. Hvis alle folk starter en tastaturkrig, så kommer han ikke til det punkt. Så skal han forsvare sig selv, og så går der lang tid,« siger Oliver Bjerrehuus.

Han skylder desuden at fortælle, hvorfor han indledte programmet ved at referere til Bubbers hustru som en 'han'.

»Hvordan tager han det?« spurgte Oliver Bjerrehuus i Aftenshowet efterfulgt af stilhed, mens både værter og gæster kiggede forvirrede på hinanden.

»Jeg troede, Bubber var bøsse. Han ligner en,« siger Oliver Bjerrehuus tirsdag til B.T. på sin evigt sarkastiske facon.

»Ej, det var bare for sjov, det siger jeg altid, når folk har problemer. Det er sjovt, det er sådan en mandeting. Sådan en 'haha-slapstick-humor', en icebreaker,« siger Oliver Bjerrehuus.

Han mente det også for sjov, da han sagde, at det 'kunne være fedt', hvis den gigantiske vindmølle, der mandag blev flyttet i Nordjylland, var væltet, siger han.

»Ned over nogen, eller ned over nogle babyer eller et eller andet,« fortalte han i Aftenshowet efterfulgt af en 'splat'-lyd.

Flytningen af møllen udgjorde en sikkerhedsrisiko, hvorfor veje blev spærret og beboere på ruten blev bedt om at forlade deres hjem.

»Vi kan ikke sige noget om tykke mennesker, vi må ikke sige 'neger', så jeg tænkte: 'Børnefamilier - folk er fucking ligeglade med babyer',« slutter Oliver Bjerrehuus.