Det er ingen hemmelighed, at det er gået op og ned i det turbulente forhold mellem modellen Oliver Bjerrehuus og hans ekskæreste Gunnvør Dalsgaard, der også er mor til tre af hans børn.

Men parret har faktisk gjort en del for at forsøge at redde forholdet. Faktisk har de brugt en mindre formue på parterapi.

Det fortalte Oliver Bjerrehuus, da han fredag gæstede B.T.-podcasten ’Det, vi taler om’.

»Da jeg gik i parterapi, der fik jeg at vide, at man ikke skulle bruge sarkasme, man skulle ikke begynde at dække det, når man beskrev noget fra det virkelige liv,« fortalte Oliver Bjerrehuus, da snakken faldt på terapi.

Her ses Oliver Bjerrehuus og ekskæresten Gunnvør med deres to piger. Parret var ikke længere kærester, da de alligevel valgte at få et tredje barn sammen. Det blev sønnen Hugo. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Der kørte vi lige på den forkerte side af 60.000 kroner,« lød det fra Bjerrehuus, hvilket næsten fik programmets vært, Ditte Okman, til at tabe kæben:

»Brugte I mere end 60.000 kroner på det? Seriøst?,« lød det fra Okman.

Det bekræftede Oliver Bjerrehuus, der også fortalte, at terapien også tog en uventet drejning, da terapeuten – ifølge Bjerrehuus – blev lidt vild med hans ekskæreste.

»Hun skulle være der tre gange om ugen, og jeg skulle bare være der en gang hver tredje uge,« forklarede Bjerrehuus, der tilsyneladende også endte med regningen for den dyre terapi.

Både Oliver og mor - Suzanne Bjerrehuus - var fredag mødt op for at støtte Oscar Bjerrehuus i 'Vild med dans'.

»Og det var mig, der betalte gildet,« fortalte han.

Det til tider meget anstrengte forhold mellem Oliver Bjerrehuus og Gunnvør Dalsgaard har tv-seere flere gange været vidne til - blandt andet i tv-programmerne ’Olivers kamp’ og ’Sidste omgang i Whiskeybæltet’.

I sidstnævnte program fortalte Oliver Bjerrehuus blandt andet om sine problemer med fest, stoffer og alkohol.

Gunnvør Dalsgaard har tidligere fortalt B.T., at netop stofmisbruget var et problem i deres forhold.

'Det er ingen hemmelighed, at Olivers stofmisbrug har været en smertelig følgesvend i vores relation. Af loyalitet over for ham og ikke mindst af respekt for vores børns privatliv har jeg ikke ønsket at kommentere', skrev hun i em sms til B.T. i 2018.

Ifølge Oliver Bjerrehuus fik parret ’ikke en skid’ ud af den dyre parterapi.

»Jeg er fuldstændig knækket over for al autoritet, efter jeg har været til parterapi. Jeg stoler aldrig på nogen mere. Jo, jeg stoler på mine venner og alle de folk, jeg ikke kender. Men jeg stoler aldrig på terapauter mere. De er så fucked up,« fortalte Bjerrehuus i ’Det, vi taler om’.

Bjerrehuus og Gunnvør Dalsgaard gik fra hinanden i 2016. Dengang var de sammen forældre til små piger.

Oliver Bjerrehuus og Gunnvør Dalsgaard har brugt over 60.000 kroner på parterapi. p Foto: Katrine Emilie Andersen

Derefter besluttede parret dog at få endnu et barn i 2017, selv om de ikke længere var sammen.

Siden er forholdet mellem de to blevet dårligere, og i en periode så Oliver Bjerrehuus slet ikke de tre børn, som parret har sammen.

Siden er det dog gået lidt frem igen. Og som det kan ses øverst i videon til artiklen, så er han nu atter begyndt at se sine børn:

»Vores kommunikation er blevet bedre, så vi kan enes om ungerne. Så jeg ser dem hver anden weekend. Det er en fornøjelse,« fortalte Oliver Bjerrehuus til B.T. i september, da han gæstede ’Vild med dans’-studiet for at støtte sin ældste søn Oscar Bjerrehuus, der deltog i konkurrencen.