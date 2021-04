De helt store planer er blevet lagt for Oliver Bjerrehuus og hans kæreste, Sofie Amalie Dahlberg.

For hvis det står til 20-årige Sofie Amalie Dahlberg, er børn et decideret must, og helst inden at hun runder 25 år.

Det fortæller parret, der er født 25 år forskudt af hinanden, i et interview med Nicoline Toft på SpeakerBee i programmet 'Behind the Scene – Kærlighed og fordomme' ifølge Se & Hør.

»Vi har da talt om det, men det er ikke nogen hasteting. Nu har Oliver jo et par børn i forvejen, men det var vigtigt for mig at vide, at han gerne ville have flere, for det var et must for mig,« forklarer Sofie Amalie Dahlberg, der til daglig er studerende på Niels Brock, og fortsætter:

»Ikke syv børn, men én eller to vil jeg da gerne have i mit liv.«

I interviewet fortæller Oliver Bjerrehuus, at de har mødt hinandens forældre, og at det på ingen måde var slemt.

For her har aldersforskellen været god, for at have en så meget yngre kæreste betyder, at når Oliver Bjerrehuus er på besøg hos svigermekanikken, så er de nogenlunde jævnaldrende, fortæller han.

Men aldersforskellen er ikke gået helt ubemærket hen, for tidligere fortalte Oliver Bjerrehuus, at mange har en mening til det.

»Jeg har haft det ret svært på det sidste. Der har været nogle meteorer af folkemeninger, der er haglet ned over mig. Jeg er et følsomt menneske,« fortalte han i radioprogrammet 'Det, vi taler om', som sendes på B.T.

Oliver Bjerrehuus har i forvejen fire børn. Tre af dem har han fået med Gunnvør Galsgaard, og han har fået endnu en søn med Anna von Lindholm.

Og det er med sidstnævnte, at Oliver Bjerrehuus har modelsønnen Oscar Bjerrehuus, som også bor sammen med Oliver Bjerrehuus og er jævnaldrende med Sofie Amalie Dahlberg.

I programmet forklarer hun også, at hun og Oscar Bjerrehuus har masser af fælles venner og hygger og har det sjovt, når Oliver Bjerrehuus ikke er hjemme. Det er næsten ligesom at have en ekstra roomie, slutter hun af med.