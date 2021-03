Oliver Bjerrehuus er lige nu ved at skrive sine kommende foredrag, og helst vil han gerne fortælle om sit voksne liv, som det er i dag, men der er ét bestemt label, han ikke kan slippe.

For tiden sidder Oliver Bjerrehuus, 45, i sit sommerhus i Tisvilde og skriver på sine kommende foredrag for Talks, og helst vil Oliver Bjerrehuus gerne fortælle om sit voksenliv, men det er ikke det, der underholder folk.

»Jeg skriver om mig selv – det at være far, om forliste forhold og om modebranchen. Det, som folk helst vil høre, er om mit crazy liv. Det har eftersøgt mig lidt, så jeg er også begyndt at skrive lidt mere om mit voksenliv, men folk vil helst høre om, hvordan jeg smadrede min hjerne helt ud i New York«, fortæller Oliver Bjerrehuus til HER&NU.

Oliver vil gerne forsøge at vaske det label af tøjet, som har sat sig fast, men det er ikke så nemt.

»Når man kommer lidt op i alderen, så vil man gerne lægge det lidt bag sig og komme videre, men det har også været lidt et dilemma, for jeg vil gerne lave et foredrag, hvor folk er underholdt i stedet for, at de røvkeder sig«, fortæller Oliver, der har god grund til at få fortiden lidt på afstand.

»Det er ligesom mit brand, jeg har taget på mig, men jeg prøver at få det lidt af mig. Jeg har tiltrukket nogle mennesker, som jeg ikke har kunne identificere mig med, og som har ligget mere op ad min søns liv«, fortæller Oliver, der prøver at finde en balance i de to identiteter.

»Jeg kan kun prøve at bevise, at det ikke er det, jeg søger i mit liv længere, og at jeg er et andet sted nu. Det viser jeg også ved at bo i mit sommerhus med sutter på og leve et stille og roligt liv«, fortæller Oliver, der ofte får besøg af sin ældste søn Oscar i Tisvilde.

Udover Oscar har Oliver børnene Sigga, Hanna og Hugo med ‘Forsidefruen’ Gunnvør Virgarsdóttir, men de tre børn har han ikke set længe.

»Det er rigtig lang tid siden«, fortæller Oliver, der ikke ønsker at uddybe årsagen hertil, men tager man udgangspunkt i Olivers Instagram, så er seneste billede af børnene fra marts 2020.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk