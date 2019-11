Et slagsmål i en 7-Eleven på Nørrebrogade i København, som endte ud i en civil anholdelse. Sådan lyder opskriften på en bytur med Oliver Bjerrehuus.

Det fortæller B.T.s podcast-vært Ditte Okman og Oliver Bjerrehuus selv i denne uges udgave af 'Det, vi taler om'.

Optrinnet fandt sted, da den 44-årige model var på vej hjem fra en bytur i bedugget tilstand, hvor han lagde vejen forbi kiosken, for at købe nogle øl til sig selv og en kvinde, der skulle med modellen hjem.

Inde i 7-Eleven falder Oliver Bjerrehuus i snak med en anden mand, og da de efterfølgende forlader kiosken samtidigt, beder ekspedienten bag kassen den anden mand om at betale for øllene.

Oliver Bjerrehuus foretog en civil anholdelse i en 7-Eleven på Nørrebrogade, da han stoppede en butikstyv. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Oliver Bjerrehuus foretog en civil anholdelse i en 7-Eleven på Nørrebrogade, da han stoppede en butikstyv. Foto: Sophia Juliane Lydolph

»Og så lige pludselig går det op for mig, at jeg faktisk er med i et tyveri. Jeg går og taler med en, som lige har taget otte six-packs i en sportstaske og er på vej ud,« siger han over telefonen.

Oliver Bjerrehuus fortæller videre, at han efterfølgende selv bad butikstyven om at betale for øllene og tilbød at give ham to øl, hvis han ville lade tyvekosterne blive i kiosken.

Det var tyven dog ikke interesseret i, hvilket førte til, at Oliver Bjerrehuus holdt fast i tyven, som forsøgte at vriste sig fri af grebet.

Det endte i et klammeri mellem parterne, der fortsatte ud på gaden, hvor parterne lå og rullede rundt i indholdet fra en masse smadrede øl, fortæller Oliver Bjerrehuus.

»Nogle af de der øl er punkterede, så det ligner nærmest en eller anden have, hvor der ligger et sprinkleranlæg og sprøjter,« griner han.

Tumulten endte med, at Oliver Bjerrehuus måtte foretage en civil anholdelse af butikstyven, indtil politiet nåede frem.

»Jeg har fat i ham som en lille aggressiv pitbull,« siger Oliver Bjerrehuus og fortæller, at han ikke har hørt mere til sagen med butikstyven, efter at politiet nåede frem til 7-Eleven.

Oliver Bjerrehuus er i øjeblikket aktuel i morgenradioprogrammet 'MTV Breakfast Club' sammen med Rikke Gøransson. Han kan også opleves i næste uge, hvor han deltager i panelet hos Ditte Okman i 'Det, vi taler om'.