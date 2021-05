Der er atter engang konflikt mellem Oliver Bjerrehuus og ekskæresten Gunnvør Virgarsdóttir Dalsgaard.

Det afslører Oliver Bjerrehuus i podcasten ‘Behind the scene – Kærlighed og fordomme’, hvor han ligeledes fortæller, at uvenskabet mellem det tidligere par er så alvorligt, at han ikke ser deres tre fælles børn.

»Det er en længere historie, men det er ikke selvvalgt, at jeg ikke ser mine børn,« siger modellen og afviser at give uddybende detaljer for sine børns skyld.

Den slet skjulte stikpille er dog ikke gået Gunnvørs næse forbi.



Hun påstår over for Se og Hør, at det er Oliver Bjerrehuus' eget valg ikke at se sine børn.

Arkivfoto af Oliver Bjerrehuus og Gunnvør. Foto: Simon Bohr Vis mere Arkivfoto af Oliver Bjerrehuus og Gunnvør. Foto: Simon Bohr

»Det forstår jeg ikke, han siger. Han har selv aflyst al samvær i over et år. Men jeg er glad for, han har fundet kærligheden igen og håber virkelig, at det betyder, han får lidt mere ro og stabilitet. Det ville være dejligt, siger Gunnvør til ugebladet og henviser til Oliver Bjerrehuus' nye kæreste, Sofie Amalie Elkjær.

De to stod frem som par i slutningen af april, men det har ikke været helt uden problemer, fordi Sofie Amalie Elkjær er hele 25 år yngre, fortæller Oliver Bjerrehuus i podcasten.

Her læser værten Nicoline Toft en hadbesked op, som lyder således:

'Hvad fuck vil en så ung pige med dig? Det er nok fordi, dem på din egen alder ved, hvor stor en nar du er. Jeg håber ikke, du får børn med hende, for så skal Gunnvør jo også passe dem alene.'



»Jeg kan ikke beskrive den følelse af afmagt og uretfærdighed, jeg følte, da jeg fik beskeden,« fortæller Oliver Bjerrehuus, hvorefter han deler de førnævnte sparsomme detaljer om uvenskabet mellem ham og Gunnvør.

Arkivfoto fra 2014 af Oliver Bjerrehuus, Gunnvør og deres dengang kun to børn. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Arkivfoto fra 2014 af Oliver Bjerrehuus, Gunnvør og deres dengang kun to børn. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det er bestemt ikke første gang, at der er uenighed mellem det tidligere par.

De to gik fra hinanden for flere år siden og har siden da været skiftevis uvenner og på talefod.

Det er ligeledes heller ikke første gang, at Oliver Bjerrehuus påstår, at Gunnvør Virgarsdóttir Dalsgaard afholder ham fra at se sine børn.

Ifølge Her & Nu udtalte han noget lignende i DR-programmet ‘Sidste omgang i whiskybæltet’ tilbage i 2018, hvilket Gunnvør året efter satte ord på i ‘Forsidefruer’.

Arkivfoto af Oliver Bjerrehuus og Gunnvør fra 2012. Foto: Katrine Emilie Andersen Vis mere Arkivfoto af Oliver Bjerrehuus og Gunnvør fra 2012. Foto: Katrine Emilie Andersen

»Oliver udtaler sig i programmet om nogle ting, som han og jeg har været meget uenige om vedrørende børnene. Men for mig er den her sag meget privat. Først og fremmest fordi det er en rigtig ulykkelig situation, der vedrører børnene,« sagde hun i programmet og fortsatte:

»Vores børn er i princippet i en ulykkelig situation her, og det er os, der skal tage os af dem, og det prøver jeg også at gøre så vidt muligt, men nogle gang er det bare rigtig svært, hvis man er meget uenige med den anden part. Og det er vi altså nogle gange.«

Efterfølgende kom det tidligere par på talefod igen, og så sent som i sommer udtalte Oliver Bjerrehuus, at han så sine børn hver anden weekend.

Siden da er uvenskabet dog altså tydeligvis blusset op igen.