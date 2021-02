Oliver Bjerrehuus 82-årige far, Ole Brøndum-Nielsen, har været i en alvorlig ulykke.

Faktisk var bilulykken så voldsom, at modellen Oliver Bjerrehuus mener, det er et held, hans far stadig er i live. Det skriver Her & Nu.

»Han blev kørt ned, fordi der var en, der glemte at holde tilbage for hajtænder, så han bankede ind i ham med 100 kilometer i timen, så det er helt utroligt, at han stadig er i live,« fortæller Oliver Bjerrehuus.

Bjerrehuus fortæller, at faren har pådraget sig flere alvorlige skader i sammenstødet.

Den 82-årige ingeniør, som tidligere har været gift med Oliver Bjerrehuus' mor, Suzanne Bjerrehuus, brækkede brystbenet og flere ribben, men er nu på vej til bedring, lyder det.

Også Oliver Bjerrehuus' mor har haft sine helbredsmæssige udfordringer at kæmpe med, har man løbende kunne læse i medierne.

Suzanne Bjerrehuus, der tidligere har været gift med Ole Brøndum-Nielsen, har åbnet op om sine helbredsmæssige udfordringer i bogen 'Er vinter nær ...'. Foto: Claus Bech Vis mere Suzanne Bjerrehuus, der tidligere har været gift med Ole Brøndum-Nielsen, har åbnet op om sine helbredsmæssige udfordringer i bogen 'Er vinter nær ...'. Foto: Claus Bech

Suzanne Bjerrehuus oplyste således i forbindelse med sin 70-års fødselsdag, at hun kæmpede med senfølger efter sin strålebehandling, som hun modtog for mere end 20 år siden i forbindelse med behandlingen af kræft, som kendissen blev ramt af i den ene mandel.

Senfølger gjorde, at hun ikke var i stand til at give kommentarer til pressen, for den medførte forsnævring i halsen, som påvirker vejrtrækning og hendes stemme, lød det dengang.