Kender du følelsen af at trække et par underbukser på for så at opdage, at elastikken er mør og bunden tyndslidt?

Det gør Oliver Bjerrehuus. Derfor går han nu ind i undertøjsbranchen. Igen.

»Jeg er begyndt at lege med tøj. Jeg har et trademark og har lavet et firma. Så nu prøver jeg kræfter med det,« siger han.

Sammen med tre andre har han investeret i firmet Nation up North APS, der sælger bæredygtigt producerede underbukser til mænd.

»Jeg har selv stået model til så meget,« siger han og griner over ordspillet, der trækker referencer til hans tidligste karriere, hvor han som model ofte er blevet fotograferet i boksershorts.

»Den dag, vi første gang prøvede de her underbukser, kom jeg til at se, at mine gamle var flækket både i røven og i skridtet. Calvin Klein og Hugo Boss går i stykker,« siger han.

Oliver Bjerrehuus lover, at det ikke kommer til at ske med hans nye underbukser, for de 'holder en evighed'.

Det er ikke første gang, han prøver kræfter med tøjet inderst inde. I 2012 lancerede han under eget navn et underbuksemærke, der blev solgt i både Bilka og Føtex.

Oliver Bjerrehuus skal til at sælge undertøj. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Oliver Bjerrehuus skal til at sælge undertøj. Foto: Asger Ladefoged

Den gang stod han selv model. Det gør han også denne gang – blandt andet.

»Jeg er den kreative,« siger han og forklarer, at han har stået for både at hyre fotograf, finde location og selv sammen med sønnen Oscar Bjerrehuus og to andre lagde krop til, da der i sidste uge skulle skydes foto af de nye varer.

Oliver Bjerrehuus har kun købt en mindre andel i Nation up North APS, men er gået ind i projektet i samarbejde med blandt andre sin tidligere chef Lars Michael Nielsen.

Sidst de to arbejdede sammen, var på MTV-Radio, hvor Oliver Bjerrehuus i oktober 2019 blev vært på morgenprogrammet 'Breakfast Club' sammen med 'Paradise Hotel'-værten Rikke Gøransson.

Men jobbet som radiovært var en kort fornøjelse. På grund af coronakrisen blev alle kanalens værter i midten af marts fyret med øjeblikkelig virkning. Nu skal Bjerrehuus og Nielsen igen arbejde sammen i en helt ny sammenhæng.

Som Oliver Bjerrehuus siger:

»Nu prøver vi det her, så må vi se.«

Det nye firma relanceres på Black Friday.