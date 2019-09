Det var ikke med vilje, da Oliver Bjerrehuus som teenager kom til at onanere til et billede af sin mor.

»Det sker. Nogle gange sker der ting, der gør livet så unikt og underholdende,« siger han til B.T. om episoden, der fandt sted, da han var 14-15 år.

Torsdag aften har spileksperten fra Go' Morgen Danmark Thomas Bense premiere på sit talkshow 'Kaffe og kage, frem og tilbage' på pixel.tv.

Her får han besøg af en række mænd til et stykke kage og en kop kaffe.

Oliver Bjerrehuus med sin mor Suzanne Bjerrehus. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Og det er altså her, modellen Oliver Bjerrehuus vælger at dele den akavede historie, som du kan høre i videoen over artiklen.

Til B.T. uddyber han:

»Det var dengang før internettet, hvor man skulle ud og anskaffe sit første blad. Så mig og mine drenge slog om, hvem der skulle købe det i kiosken, for det var selvfølgelig meget, meget pinligt.«

De unge drenge fik dog fat i ugens Rapport, som de tog med hjem, fortæller Oliver Bjerrehuus til B.T. og fortsætter på vanlig bramfri manér:

»Og det bliver jo flået frem og tilbage, og så skal jeg selvfølgelig ud og spille pik til det blad - og så er der bare en midterside fra 'I Tyrens Tegn' (erotisk film fra 1974, som hans mor, Suzanne Bjerrehuus, medvirkede i, red.). Så jeg kaster selvfølgelig det blad fra mig og løber skrigende ud fra toilettet.«

»Og mine venner siger: 'Hvad sker der?', 'Nej nej nej, der er et billede af min fucking mor'. Og så sagde min gode ven: 'Nåh fedt', og så tog han bladet og låste sig ud på toilettet med det. Og så så jeg aldrig det billede mere, for det var simpelthen så klistret sammen, da han var færdig med det det.«

Oplevelsen blev dog ikke så traumatiserende for den unge Oliver, at han aldrig igen skulle se de frække billeder af Suzanne Bjerrehuus, der var 26 år, da hun optrådte topløs i den ikoniske film.

»Mig, Malou og Martin (børn af Suzanne Bjerrehuus' mand, Asger Aamund, red.) lejede den en fredag aften derhjemme, da vi skulle sidde og se hyggefilm med familien. Det er jo en enormt underholdende film med mange goe gamle skuespillere og personligheder, som er helt andre steder i livet i dag.«