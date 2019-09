Efter en periode med en meget dårlig stemning mellem de tidligere kærester Oliver Bjerrehus og forsidefruen Gunvør Dalsgaard, ser det nu ud til, at stridsøkserne er blevet begravet.

I hvert fald ser Oliver Bjerrehus igen de tre børn, som han har med Gunvør Dalsgaard.

Det fortalte han fredag aften, hvor han gæstede 'Vild med Dans'-studiet.

»Jeg ser dem hver anden weekend. Jeg har dem også i morgen et par timer,« fortalte den 43-årige tidligere model.

Her ses Oliver Bjerrehuus og ekskæresten Gunvør med deres to piger. Parret var ikke længere kærester, da de alligevel valgte at få et tredje barn sammen. Det blev sønnen Hugo. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Her ses Oliver Bjerrehuus og ekskæresten Gunvør med deres to piger. Parret var ikke længere kærester, da de alligevel valgte at få et tredje barn sammen. Det blev sønnen Hugo. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Han ankom til showet for at støtte sit ældste barn – sønnen Oscar Bjerrehus – der er deltager i årets udgave af danseprogrammet.

»Vores kommunikation er blevet bedre, så vi kan enes om ungerne. Så jeg ser dem hver anden weekend. Det er en fornøjelse,« fortalte Oliver Bjerrehus.

Som far til to piger og to drenge er han en erfaren herre i forældrerollen.

Og han har da også lagt mærke til, at der er lidt forskel på at have drenge og piger, bedyrede han.

»Ja fuldstændig. Man finder ud af, hvordan I kvindelige skabninger er i bund og grund. Drenge skal jo være åbne og charmerende, og kvinder skal kunne beskytte. Det kan jeg i hvert fald se på mine piger,« sagde han.

Oliver Bjerrehus forklarede, at han har oplevet flere episoder, hvor hans døtre, Hannah og Sigga, ’beskytter’ ham på en legeplads.

»Så stiler de sig bare ind foran. Bum. Det er ingen, der skal ind og stjæle deres far, og sådan er drenge jo ikke,« forklarede Oliver.

Han har desuden også en søn – Hugo – på to år med Gunvør Dalsgaard.

Oscar Bjerrehuus svingede rundt med Asta Björk på dansegulvet, og det var godt nok til at sikre ham en plads i 3. runde af 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Oscar Bjerrehuus svingede rundt med Asta Björk på dansegulvet, og det var godt nok til at sikre ham en plads i 3. runde af 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

»Jeg har ham hver anden fredag, hvor han sover hos mig. Jeg var selvfølgelig nervøs for, hvordan det skulle gå, men så lå han der bare med sin sut og stenede netflix sammen med os andre og havde det vildt fedt,« fortæller den dameglade tidligere model.

Han ankom til danseshowet med sin ekskæreste Anne von Lindholm, der er mor til Oscar Bjerrehus.

Og tilsyneladende har Oliver Bjerrehus ikke fundet den store kærlighed på ny efter bruddet med Gunvør Dalsgaard.

Men han er bestemt ikke afvisende for, at der snart kommer lidt kærlighed hans vej, fortalte han.

Og han havde et meget kvikt svar klar, da en journalist spurgte, om han ville have flere børn:

»Det kan da godt være. Hvad siger du? Skal du have nogen? De er da meget sjove at lave ellers,« lød det fra playboyen.

Hvorvidt Oliver Bjerrehus finder kærligheden påny, får han måske lejlighed til at fortælle, hvis han påtænker at støtte sin søn til 'Vild med dans' endnu engang.

Muligheden er der i hvert fald, da Oscar Bjerrehus klarede sig videre til næste runde.