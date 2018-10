Grandprix-nørden Ole Tøpholm har mange gange guidet danskerne kyndigt gennem Eurovision-finalen på DR. Men nu er det måske slut. Ole Tøpholm er blandt de op mod 400 ansatte i DR, som onsdag har fået en fyreseddel.

'Som følge af den store spareplan på 20% mister jeg mit dejlige job som vært på Radioavisen i DR Byen i København. Det er jeg virkelig ked af, og det gør faktisk ondt at føle sig kasseret,' skriver Ole Tøpholm i et opslag på Facebook.

Han har flankeret opslaget med et billede af sit medarbejderkort og et brev om 'væsentlige vilkårsændringer for din ansættelse i DR'.

Den 41-årige journalist startede sin karriere hos DR helt tilbage i 2000 på Østjyllands Radio.

I løbet af de 19 års ansættelse har han blandt andet været reporter, redaktør og vært på Radioavisen, ligesom han har været studievært på P4 Østjylland, P4 Sjælland og P4 København og Go' morgen P3.

Siden starten af 2017 var Ole Tøpholm vært på P4 Radioavisen.

Men det er måske i rollen som kommentator på Eurovision, at flest danskere kender Ole Tøpholm.

Lige siden han var barn, har Ole Tøpholm været fuldstændig bidt af Melodi Grand Prix, og i 2011 fik han sin store drøm opfyldt: at guide de danske seere igennem den populære sangkonkurrence.

En tjans han selv beskrev som en hobby snarere end et arbejde.

'I næsten 19 år har jeg nu været ansat i DR. Jeg nyder hver eneste dag. Det er sjovt og et kæmpe privilegium,' skriver Ole Tøpholm om fyringen på Facebook.

Han har dog fået tilbudt en stilling hos DR Næstved.

Ole Tøpholm har 14 dage til at overveje, om han vil sige ja til stillingen eller helt forlade DR.